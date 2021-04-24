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Оценивать заявления РФ об отводе войск от Украины пока рано – Пентагон

Суббота, 24 апреля 2021, 08:13
Оценивать заявления РФ об отводе войск от Украины пока рано – Пентагон

В Минобороны США отмечают, что преждевременно оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "В пятницу днем ​​еще слишком рано говорить о конкретных деталях этого".

Детали: Он отметил, что США осведомлены о недавних заявлениях РФ по поводу маневров и продолжают наблюдать за ситуацией в регионе.

Также Кирби повторил призывы Вашингтона в адрес России прекратить провокации, уважать территориальный суверенитет Украины, способствовать стабильности вдоль границы с Украиной и в Крыму.

Предыстория:

  • Под предлогом учений Россия стянула беспрецедентное количество войск в границе с Украиной. США и лидеры стран Европы выразили обеспокоенность этим фактом и призвали РФ к снижению градуса напряжения.
  • В оккупированном ею Крыму Россия привлекла к военным учениям 10 тыс. военных и 40 боевых кораблей.
  • 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
  • Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина приветствует отвод российских войск от границы.

Темы: СШАРосcияУкраина
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