В Минобороны США отмечают, что пока рано оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "В пятницу днем ​​еще слишком рано говорить о конкретных деталях этого".

Детали: Он отметил, что США осведомлены о недавних заявлениях РФ по поводу маневров и продолжают наблюдать за ситуацией в регионе.

Также Кирби повторил призывы Вашингтона в адрес России прекратить провокации, уважать территориальный суверенитет Украины, способствовать стабильности вдоль границы с Украиной и в Крыму.

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