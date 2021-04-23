Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Почти 2 млн доз: в Минздраве рассказали, когда ожидать следующие партии вакцин

Пятница, 23 апреля 2021, 23:01

До конца мая Украина может получить 1,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca, а 474 тысячи вакцины Pfizer ожидают на недели с 17 мая.

Источник: государственный санврач Виктор Ляшко в Facebook

Прямая речь: "21 апреля мы получили письмо от COVAX о том, что поставки других 1 млн 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которая была предусмотрена стране, ожидается к концу мая.

А сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставке очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 850 уже на неделе с 17 мая".

Детали: И первую, и вторую партию вакцин Украины получит в рамках глобальной инициативы COVAX.

Ляшко напомнил, что переговоры с COVAX начались в июле 2020 года, а Украина была одной из первых стран, которые подали документы на получение вакцины в рамках глобальной инициативы.

Предыстория:

  • 3 апреля Украина получила 367 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.
  • Перед этим в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины Pfizer.
  • 25 марта в Украину отправили первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech, которая показывала 83,5% эффективности.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca из Индии (CoviShield) – 500 тысяч доз.

Украинская правда
Темы: вакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Почти 2 млн доз: в Минздраве рассказали, когда ожидать следующие партии вакцин

В ОП прокомментировали идею РФ провести встречу советников "Норманди" на Донбассе

Новости 23 апреля: Россия и Польша, встреча советников

Сотрудники ГРУ РФ были в Болгарии во время взрывов на складах оружия – СМИ

Байден похвалил Путина

Кремль предложил советникам нормандского формата встретиться на Донбассе

Все новости...
вакцинация
Запорожская ОГА ответила на обвинения Минздрава в нарушении алгоритма вакцинации
В Израиле впервые за 10 месяцев – ни одной смерти от COVID в сутки
РФ доставит Молдове 90 тысяч доз "Спутника V", треть пойдет Приднестровью
Последние новости
23:45
Украинские врачи впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому от родственника
23:26
Ляшко назвал регионы, которые могут скоро выйти из "красной" зоны
23:01
Почти 2 млн доз: в Минздраве рассказали, когда ожидать следующие партии вакцин
22:41
В ОП прокомментировали идею РФ провести встречу советников "Норманди" на Донбассе
22:16
Новости экономики: обыски у Коломойского, налог на дорогие авто, инфляция
21:58
"Донбасс" в овертайме вырвал победу у "Сокола" и стал чемпионом Украины
21:38
Новости 23 апреля: Россия и Польша, встреча советников
21:23
ДополненоВ Киеве задержали адвоката: требовала $160 тысяч за перерегистрацию земли
21:10
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в мае обсудят отношения с РФ
21:05
Регулятор третью неделю подряд удерживается от интервенций на межбанке
Все новости...