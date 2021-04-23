Почти 2 млн доз: в Минздраве рассказали, когда ожидать следующие партии вакцин
До конца мая Украина может получить 1,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca, а 474 тысячи вакцины Pfizer ожидают на недели с 17 мая.
Источник: государственный санврач Виктор Ляшко в Facebook
Прямая речь: "21 апреля мы получили письмо от COVAX о том, что поставки других 1 млн 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которая была предусмотрена стране, ожидается к концу мая.
А сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставке очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 850 уже на неделе с 17 мая".
Детали: И первую, и вторую партию вакцин Украины получит в рамках глобальной инициативы COVAX.
Ляшко напомнил, что переговоры с COVAX начались в июле 2020 года, а Украина была одной из первых стран, которые подали документы на получение вакцины в рамках глобальной инициативы.
Предыстория:
- 3 апреля Украина получила 367 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.
- Перед этим в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины Pfizer.
- 25 марта в Украину отправили первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech, которая показывала 83,5% эффективности.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca из Индии (CoviShield) – 500 тысяч доз.