Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно состыковался с МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту 24 апреля, как и было запланировано, успешно состыковался с Международной космической станцией.

Источник: SpaceX в Twitter

Детали: Эта миссия на МКС уже третья для компании SpaceX. В то же время, это первый раз, когда частная компания Илона Маска в партнерстве с НАСА выполнили полет на повторно использованной ракете и корабле.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!



Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K