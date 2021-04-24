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Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно состыковался с МКС

Суббота, 24 апреля 2021, 14:52

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту 24 апреля, как и было запланировано, успешно состыковался с Международной космической станцией.

Источник: SpaceX в Twitter

Детали: Эта миссия на МКС уже третья для компании SpaceX. В то же время, это первый раз, когда частная компания Илона Маска в партнерстве с НАСА выполнили полет на повторно использованной ракете и корабле.

Почему это важно: Повторное использование кораблей и ракет является целью для SpaceX, поскольку это значительно удешевляет изучение космоса.

Напомним:

  • 23 апреля SpaceX провела запуск корабля Crew Dragon, к МКС полетели астронавты НАСА Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт Японского космического агентства Акихико Хосиде и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке.
  • Crex Dragon запустили с помощью ракеты-носителя Falcon 9, запуск состоялся со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Украинская правда
Темы: космосИлон МаскСША


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