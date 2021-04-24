Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно состыковался с МКС
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту 24 апреля, как и было запланировано, успешно состыковался с Международной космической станцией.
Источник: SpaceX в Twitter
Детали: Эта миссия на МКС уже третья для компании SpaceX. В то же время, это первый раз, когда частная компания Илона Маска в партнерстве с НАСА выполнили полет на повторно использованной ракете и корабле.
"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!
Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K
— NASA (@NASA) April 24, 2021
Почему это важно: Повторное использование кораблей и ракет является целью для SpaceX, поскольку это значительно удешевляет изучение космоса.
Напомним:
- 23 апреля SpaceX провела запуск корабля Crew Dragon, к МКС полетели астронавты НАСА Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт Японского космического агентства Акихико Хосиде и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке.
- Crex Dragon запустили с помощью ракеты-носителя Falcon 9, запуск состоялся со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.