Crew Dragon з чотирма астронавтами успішно зістикувався з МКС

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту 24 квітня, як і було заплановано, успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

Джерело: SpaceX у Twitter

Деталі: Ця місія на МКС вже третя для компанії SpaceX. Водночас, це вперше, коли приватна компанія Ілона Маска у партнерстві з НАСА виконали політ на повторно використаній ракеті й кораблі.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!



Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K