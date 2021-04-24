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Crew Dragon з чотирма астронавтами успішно зістикувався з МКС

Субота, 24 квітня 2021, 14:52

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту 24 квітня, як і було заплановано, успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

Джерело: SpaceX у Twitter

Деталі: Ця місія на МКС вже третя для компанії SpaceX. Водночас, це вперше, коли приватна компанія Ілона Маска у партнерстві з НАСА виконали політ на повторно використаній ракеті й кораблі.

Чому це важливо: Повторне використання кораблів та ракет є ціллю для SpaceX, оскільки це значно здешевлює вивчення космосу.

Нагадаємо:

  • 23 квітня SpaceX провела запуск корабля Crew Dragon, до МКС полетіли астронавти НАСА Шейн Кімбро й Меган Макартур, астронавт Японського космічного агентства Акіхіко Хосіде та астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке.
  • Crex Dragon запустили за допомогою ракети-носія Falcon 9, запуск відбувся зі стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида.

Українська правда
Теми: космосІлон МаскСША


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