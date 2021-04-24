Crew Dragon з чотирма астронавтами успішно зістикувався з МКС
Субота, 24 квітня 2021, 14:52
Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту 24 квітня, як і було заплановано, успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією.
Джерело: SpaceX у Twitter
Деталі: Ця місія на МКС вже третя для компанії SpaceX. Водночас, це вперше, коли приватна компанія Ілона Маска у партнерстві з НАСА виконали політ на повторно використаній ракеті й кораблі.
"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!
Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K
— NASA (@NASA) April 24, 2021
Чому це важливо: Повторне використання кораблів та ракет є ціллю для SpaceX, оскільки це значно здешевлює вивчення космосу.
Нагадаємо:
- 23 квітня SpaceX провела запуск корабля Crew Dragon, до МКС полетіли астронавти НАСА Шейн Кімбро й Меган Макартур, астронавт Японського космічного агентства Акіхіко Хосіде та астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке.
- Crex Dragon запустили за допомогою ракети-носія Falcon 9, запуск відбувся зі стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида.
Українська правда