Украина начала выходить из третьей волны COVID – Степанов

В Министерстве здравоохранения считают, что Украина начала выходить из третьей волны коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры.

По сравнению прошлой и позапрошлой недели количество заболевших уменьшилось с почти 92 тысяч до 77 тысяч, то есть на 15 тысяч человек меньше заболели за прошлую неделю, чем за позапрошлую. Также количество госпитализированных людей за неделю по сравнению с позапрошлой неделей уменьшилось почти на 3 400 человек.

Эти цифры, прежде всего, говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны".

Детали: По словам главы Минздрава, "уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и городе Киеве, где ситуация еще месяц назад была крайне тяжелой".

Уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом превышает установленные нормы только в Донецкой области, где он составляет 69%.

Остальные области "демонстрируют устойчивую тенденцию к уменьшению уровня госпитализаций и завантежности коек с кислородом", сказал Степанов.

Общая загруженность коек по Украине составляет 52%, сообщил глава Минздрава.

Несмотря на стабилизацию, Степанов призвал не расслабляться на Пасхальные и майские праздники, воздержаться в эти длинные выходные от увеличения контактов, от поездок к родным и друзьям.

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