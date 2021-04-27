Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский созывает СНБО после поездки в Херсонскую область

Вторник, 27 апреля 2021, 19:36
Зеленский созывает СНБО после поездки в Херсонскую область

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации безопасности на админгранице с оккупированным Крымом и ряде областей.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что во время поездки в Херсонскую область Зеленский провел совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территории Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

по результатам этого совещания президент поручил Данилову подготовить в ближайшее время заседание СНБО.

Кроме Зеленского и Данилова в мероприятии приняли участие глава ОПУ Андрей Ермак с заместителями, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий Вооруженных Сил Руслан Хомчак, постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич и главы госадминистраций указанных областей и руководители региональных подразделений силовых ведомств.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью на Донбассе украинского бойца в результате подрыва военного автомобиля на взрывном устройстве и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Он также рассказал, что побывал на позициях украинских военнослужащих на административной границе с оккупированным Крымом и отметил, что защитники сохраняют боевой дух. Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийДаниловСНБОоккупацияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ заходятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
Все новости...
Реклама: