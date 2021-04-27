Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации безопасности на админгранице с оккупированным Крымом и ряде областей.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что во время поездки в Херсонскую область Зеленский провел совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территории Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

по результатам этого совещания президент поручил Данилову подготовить в ближайшее время заседание СНБО.

Кроме Зеленского и Данилова в мероприятии приняли участие глава ОПГ Андрей Ермак с заместителями, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий Вооруженных Сил Руслан Хомчак, постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич и главы госадминистраций указанных областей и руководители региональных подразделений силовых ведомств.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью на Донбассе украинского бойца в результате подрыва военного автомобиля на взрывном устройстве и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Он также рассказал, что побывал на позициях украинских военнослужащих на административной границе с оккупированным Крымом и отметил, что защитники сохраняют боевой дух. Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.