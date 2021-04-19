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Степанов заявил, что ужесточать всеукраинский локдаун на праздники не будут

Понедельник, 19 апреля 2021, 18:53
Степанов заявил, что ужесточать всеукраинский локдаун на праздники не будут

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что на майские и пасхальные праздники общеукраинский карантин будут таким же, что и сейчас.

Источник: Степанов в комментарии телеканалу "Украина 24"

Прямая речь: "Я не анонсировал никаких особых режимов. Я говорил о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне опасности, то должны действовать все ограничения, которые есть в красном уровне опасности".

Детали: Он пояснил, что в эти дни украинцы "должны придерживаться тех правил, которые у нас (уже) установлены".

Предыстория: В воскресенье вечером в эфире того же канала "Украина 24" Степанов заявил, что в Украине, "конечно же, будет особый режим" на майские и пасхальные праздники.

Однако, объясняя этот "особый режим", он заметил, что людей будут просто просить ограничивать контакты при возможности и не создавать большие скопления.

При этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за  коронавируса в городе готовят дополнительные противоэпидемические мероприятия на пасхальные праздники.

С 24 февраля Украина вернулась к адаптивной модели карантина. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: локдаункарантинСтепановМинздрав
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