Президент Германии назвал важнейшее условие выхода из пандемии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в пасхальном телеобращении призвал жителей ФРГ активно участвовать в вакцинации, а также предупредил о жестких ограничениях в стране.

Источник: Издание DW, которое цитирует Штайнмайера

Прямая речь: "Сейчас мы находимся посреди третьей волны пандемии. И чтобы ее переломить, нужны усилия со всех сторон. Ближайшие недели будут требовать дальнейших усиленных ограничений".

"Я доверяю всем – подчеркиваю: всем разрешенным в Германии вакцинам. Вакцинация – это важнейший шаг на пути выхода из пандемии – используйте эту возможность!"

Президент ФРГ призвал жителей страны быть готовыми к еще нескольким неделям жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса.

В то же время президент Германии призвал всех участвовать в кампании по вакцинации от коронавируса, которая набирает обороты.

Глава государства подчеркнул также важность преодоления возникшего кризиса доверия в стране.

"Давайте не будем возмущаться окружающими или теми, кто наверху. Не будем постоянно показывать, что не получается, а наоборот - что получается, когда каждый выполняет свою часть (обязанностей - ред.). Это важно для меня, когда я говорю о доверие. Поскольку доверие в демократии в конечном итоге есть не что иное, как доверие самим себе!" – отметил Штайнмайер.

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