Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент Германии назвал важнейшее условие выхода из пандемии

Суббота, 3 апреля 2021, 06:40

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в пасхальном телеобращении призвал жителей ФРГ активно участвовать в вакцинации, а также предупредил о жестких ограничениях в стране.

Источник: Издание DW, которое цитирует Штайнмайера

Прямая речь: "Сейчас мы находимся посреди третьей волны пандемии. И чтобы ее переломить, нужны усилия со всех сторон. Ближайшие недели будут требовать дальнейших усиленных ограничений".

"Я доверяю всем – подчеркиваю: всем разрешенным в Германии вакцинам. Вакцинация – это важнейший шаг на пути выхода из пандемии – используйте эту возможность!"

Президент ФРГ призвал жителей страны быть готовыми к еще нескольким неделям жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса.

В то же время президент Германии призвал всех участвовать в кампании по вакцинации от коронавируса, которая набирает обороты.

Глава государства подчеркнул также важность преодоления возникшего кризиса доверия в стране.

"Давайте не будем возмущаться окружающими или теми, кто наверху. Не будем постоянно показывать, что не получается, а наоборот - что получается, когда каждый выполняет свою часть (обязанностей - ред.). Это важно для меня, когда я говорю о доверие. Поскольку доверие в демократии в конечном итоге есть не что иное, как доверие самим себе!" – отметил Штайнмайер.

Предыстория:

  • В Германии в марте темпы распространения коронавируса достигли точки, после которой правительство договорилось отменить ослабление локдауна.

Темы: Германиякоронавируспрезидент


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина 4-я в Европе по новым случаям коронавируса

В Нидерландах приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca

После заседания СНБО от работы отстранили более 100 таможенников

Зеленский провел большое тайное совещание с генералами – Данилов

Ситуацию в сфере здравоохранения и вопрос вакцинации вынесут на СНБО - источник

Новости 2 апреля: разговор Байдена с Зеленским, агрессия РФ

Все новости...
Германия
В Берлине и Гамбурге ввели комендантский час ночью
В Германии заметно усилилась поддержка жесткого локдауна
Люди до 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca – немецкие эксперты
Последние новости
08:00
Главные новости пятницы и ночи: разговор Байдена с Зеленским, агрессия РФ
06:40
Президент Германии назвал важнейшее условие выхода из пандемии
05:41
Украина 4-я в Европе по новым случаям коронавируса
04:39
Первой дозой от COVID-19 в Украине вакцинировали почти 268 тысяч человек
03:57
В Нидерландах приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca
03:18
фотоНа заброшенном заводе в Мариуполе обнаружили схрон боеприпасов
02:37
В Берлине и Гамбурге ввели комендантский час ночью
01:50
США отменили санкции против Международного уголовного суда
00:48
После заседания СНБО от работы отстранили более 100 таможенников
00:24
В Мали террористы напали на базу ООН, погибли 4 миротворца
Все новости...