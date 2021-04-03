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Зеленский подпишет указ о вакцинации населения – Данилов

Суббота, 3 апреля 2021, 09:04

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский подпишет указ о вакцинации населения Украины.

Источник: Данилов в эфире телеканала "Украина" в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (2 апреля – ИФ), и одним из ключевых вопросов на рассмотрении, а я бы хотел на это обратить внимание – рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, касающееся вакцинации нашего населения".

Что предшествовало: По данным УП, на заседании СНБО 2 апреля среди прочего обсуждался вопрос неудовлетворительной ситуации, связанной с ходом вакцинации украинцев от коронавируса.

Было решено посвятить вопросу ситуации в сфере здравоохранения, в том числе и вопросу вакцинации, отдельное заседание СНБО. Дата такой встречи еще не определена.

Темы: ДаниловЗеленскийвакцинация


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