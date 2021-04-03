Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Признали недействительными выборы на третьем участке, где проигрывал Вирастюк

Суббота, 3 апреля 2021, 11:36
фото Эльдара Сарахмана, УП

На третьем избирательном участке округа №87 в Ивано-Франковской результаты голосования на промежуточных выборах в Верховную Раду признали недействительными.

Источник: движение "Чесно"

Детали: В пятницу вечером недействительными признали результаты выборов на участке в с. Манява.

"Чесно" отмечает, что на этом участке, как и на других двух, проигрывал кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Дословно: "При пересчете потеряли еще 46 бюллетеней, угадайте за кого. Да, опять за Шевченко. Четвертый случай за день, когда теряют голоса. Всего Шевченко недосчитали 116+100+47+46 = 309 голосов.

Между тем, разрыв между Вирастюком и Шевченко уменьшается. Сейчас между ними всего 702 голоса! Обработано 92,30% участковых протоколов".

 

Больше деталей: В "Чесно" также опубликовали видео, на котором председатель ОИК Андрей Лозинский из партии "Голос" сообщает о том, что он получил открытые мешки с протоколами. На вопрос журналистки, почему эти мешки были открыты, председатель говорит: "Из-за халатности".

Что предшествовало: В пятницу выборы признали недействительными на двух участках в Ивано-Франковской области.

На 20 участках избирательного округа №87 решили пересчитать бюллетени.

Предыстория:

  • 31 марта Вирастюк заявил о фальсификации и вбрасываниях со стороны своих оппонентов.
  • Депутаты "Слуги народу" сообщали о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов на 87-м округе. Среди них якобы подкуп, шантаж, запугивание, подделка бюллетеней.
  • В ночь на 31 марта в Надворной, где сейчас по подсчету голосов за первое место конкурируют кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и кандидат из сферы влияния Коломойского экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, отправился "десант" нардепов-"слуг". Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в ночь на 1 апреля поднял целую бучу: цеплялся к журналистам и к Шевченко, добился его удаления из окружкома.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областьвиборыВерховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Уровень госпитализаций не превышен только в трех областях – Минздрав

Признали недействительными выборы на третьем участке, где проигрывал Вирастюк

Антирекорды в Киеве: более 2 тысяч случаев COVID и 50 смертей

Зеленский подпишет указ о вакцинации населения – Данилов

В Украине и Киеве антирекорды новых случаев COVID

На Донбассе за сутки 21 обстрел, ранены двое военных и гражданский

Все новости...
Ивано-Франковская область
Довыборы в Раду: на 20 участках пересчитают голоса
Уже на двух участках 87 округа выборы признали недействительными
На 87-м осталось посчитать 10%: разрыв между Вирастюком и Шевченко меньше тысячи
Последние новости
12:30
Уровень госпитализаций не превышен только в трех областях – Минздрав
12:11
Грузия получила 100 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm
12:09
Стало известно, какие отрасли получили больше возмещения НДС в 2020
11:36
Признали недействительными выборы на третьем участке, где проигрывал Вирастюк
11:10
В Италии начал действовать строгий пасхальный локдаун
10:54
Полицейский умер после тарана автомобиля у Капитолия США
10:39
Антирекорды в Киеве: более 2 тысяч случаев COVID и 50 смертей
09:48
Президент Аргентины, привитый российской вакциной, заразился коронавирусом
09:13
В КГГА пожаловались полиции на "дельцов", продающих пропуска на транспорт
09:04
Зеленский подпишет указ о вакцинации населения – Данилов
Все новости...