Признали недействительными выборы на третьем участке, где проигрывал Вирастюк

На третьем избирательном участке округа №87 в Ивано-Франковской результаты голосования на промежуточных выборах в Верховную Раду признали недействительными.

Источник: движение "Чесно"

Детали: В пятницу вечером недействительными признали результаты выборов на участке в с. Манява.

"Чесно" отмечает, что на этом участке, как и на других двух, проигрывал кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Дословно: "При пересчете потеряли еще 46 бюллетеней, угадайте за кого. Да, опять за Шевченко. Четвертый случай за день, когда теряют голоса. Всего Шевченко недосчитали 116+100+47+46 = 309 голосов.

Между тем, разрыв между Вирастюком и Шевченко уменьшается. Сейчас между ними всего 702 голоса! Обработано 92,30% участковых протоколов".

Больше деталей: В "Чесно" также опубликовали видео, на котором председатель ОИК Андрей Лозинский из партии "Голос" сообщает о том, что он получил открытые мешки с протоколами. На вопрос журналистки, почему эти мешки были открыты, председатель говорит: "Из-за халатности".

Что предшествовало: В пятницу выборы признали недействительными на двух участках в Ивано-Франковской области.

На 20 участках избирательного округа №87 решили пересчитать бюллетени.

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