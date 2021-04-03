Выборы на 87 округе: недействительным признали голосование на четвертом участке
В округе №87 в Ивано-Франковской области признали недействительными результаты голосования на промежуточных выборах в Верховную Раду уже на четвертом участке.
Источник: ОПОРА
Детали: В субботу окружная избирательная комиссия №87 признала недействительным голосование на участке №260028. Также на этом участке обнаружили расхождение в голосах.
Это уже пятый участок, где выявлено расхождение голосов за кандидата Александра Шевченко, и четвертый, где признано недействительным голосование.
В 10:00 утра продолжилось заседание ОИК, на котором продолжили повторный подсчет бюллетеней на 20 участках. Комиссии оставалось пересчитать голоса на 11 участках, первым был №260028.
Дословно: "После открытия пакета с бюллетенями, который с 31 марта находился на здании ОИК, председатель УИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому. В частности, некоторые пакеты имели повреждения. Пакет с неиспользованными бюллетенями оказался сорванным, впрочем при пересчете количество бюллетеней совпало. Также члены комиссии обращали внимание, что по-другому были упакованы бюллетени с голосами за Александра Шевченко. Члены комиссии предлагали сразу вызвать полицию, хотя ее вызвали, когда обнаружили расхождение в голосах.
Во время подсчета голосов за Шевченко члены ОИК насчитали 79 бюллетеней, в то время как в протоколе было указано 172 голоса.
Член ОИК от "Слуги народа" предложил признать недействительным голосование на этом участке, поскольку, по его словам, отсутствовали контрольные талоны, которые бросают в избирательные урны. Их члены УИК не привлекли к избирательной документации, а привезли с собой. Кроме того, член комиссии заявил, что есть несоответствие законодательству в вопросе включения 36 избирателей для голосования по месту пребывания".
Больше деталей: Вместе с тем, движение "Чесно" сообщает, что результаты по этой УИК были такими: Шевченко - 172, Кошулинский - 136, Вирастюк - 93.
📢 😒😒😒😒😒😒 Марафон підрахунку на Франківщині Тиждень тут рахують голоси: Шевченко чи Вірастюк?😱😱😱 👉🏽Зараз на повторному...Опубликовано Рух ЧЕСНО Суббота, 3 апреля 2021 г.
Что предшествовало: Раньше ОИК признала недействительным голосование на трех избирательных участках округа.
Предыстория:
- 31 марта Вирастюк заявил о фальсификации и вбрасываниях со стороны своих оппонентов.
- Депутаты "Слуги народу" сообщали о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов на 87-м округе. Среди них якобы подкуп, шантаж, запугивание, подделка бюллетеней.
- В ночь на 31 марта в Надворной, где сейчас по подсчету голосов за первое место конкурируют кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и кандидат из сферы влияния Коломойского экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, отправился "десант" нардепов-"слуг". Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в ночь на 1 апреля поднял целую бучу: цеплялся к журналистам и к Шевченко, добился его удаления из окружкома.