Выборы на 87 округе: недействительным признали голосование на четвертом участке

В округе №87 в Ивано-Франковской области признали недействительными результаты голосования на промежуточных выборах в Верховную Раду уже на четвертом участке.

Источник: ОПОРА

Детали: В субботу окружная избирательная комиссия №87 признала недействительным голосование на участке №260028. Также на этом участке обнаружили расхождение в голосах.

Это уже пятый участок, где выявлено расхождение голосов за кандидата Александра Шевченко, и четвертый, где признано недействительным голосование.

В 10:00 утра продолжилось заседание ОИК, на котором продолжили повторный подсчет бюллетеней на 20 участках. Комиссии оставалось пересчитать голоса на 11 участках, первым был №260028.

Дословно: "После открытия пакета с бюллетенями, который с 31 марта находился на здании ОИК, председатель УИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому. В частности, некоторые пакеты имели повреждения. Пакет с неиспользованными бюллетенями оказался сорванным, впрочем при пересчете количество бюллетеней совпало. Также члены комиссии обращали внимание, что по-другому были упакованы бюллетени с голосами за Александра Шевченко. Члены комиссии предлагали сразу вызвать полицию, хотя ее вызвали, когда обнаружили расхождение в голосах.

Во время подсчета голосов за Шевченко члены ОИК насчитали 79 бюллетеней, в то время как в протоколе было указано 172 голоса.

Член ОИК от "Слуги народа" предложил признать недействительным голосование на этом участке, поскольку, по его словам, отсутствовали контрольные талоны, которые бросают в избирательные урны. Их члены УИК не привлекли к избирательной документации, а привезли с собой. Кроме того, член комиссии заявил, что есть несоответствие законодательству в вопросе включения 36 избирателей для голосования по месту пребывания".

Больше деталей: Вместе с тем, движение "Чесно" сообщает, что результаты по этой УИК были такими: Шевченко - 172, Кошулинский - 136, Вирастюк - 93.

📢 😒😒😒😒😒😒 Марафон підрахунку на Франківщині Тиждень тут рахують голоси: Шевченко чи Вірастюк?😱😱😱 👉🏽Зараз на повторному... Опубликовано Рух ЧЕСНО Суббота, 3 апреля 2021 г.

Что предшествовало: Раньше ОИК признала недействительным голосование на трех избирательных участках округа.

Предыстория: