Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы на 87 округе: недействительным признали голосование на четвертом участке

Суббота, 3 апреля 2021, 15:04
Выборы на 87 округе: недействительным признали голосование на четвертом участке
фото "Чесно"

В округе №87 в Ивано-Франковской области признали недействительными результаты голосования на промежуточных выборах в Верховную Раду уже на четвертом участке.

Источник: ОПОРА

Детали: В субботу окружная избирательная комиссия №87 признала недействительным голосование на участке №260028. Также на этом участке обнаружили расхождение в голосах.

Это уже пятый участок, где выявлено расхождение голосов за кандидата Александра Шевченко, и четвертый, где признано недействительным голосование.

В 10:00 утра продолжилось заседание ОИК, на котором продолжили повторный подсчет бюллетеней на 20 участках. Комиссии оставалось пересчитать голоса на 11 участках, первым был №260028.

Дословно: "После открытия пакета с бюллетенями, который с 31 марта находился на здании ОИК, председатель УИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому. В частности, некоторые пакеты имели повреждения. Пакет с неиспользованными бюллетенями оказался сорванным, впрочем при пересчете количество бюллетеней совпало. Также члены комиссии обращали внимание, что по-другому были упакованы бюллетени с голосами за Александра Шевченко. Члены комиссии предлагали сразу вызвать полицию, хотя ее вызвали, когда обнаружили расхождение в голосах.

Во время подсчета голосов за Шевченко члены ОИК насчитали 79 бюллетеней, в то время как в протоколе было указано 172 голоса.

Член ОИК от "Слуги народа" предложил признать недействительным голосование на этом участке, поскольку, по его словам, отсутствовали контрольные талоны, которые бросают в избирательные урны. Их члены УИК не привлекли к избирательной документации, а привезли с собой. Кроме того, член комиссии заявил, что есть несоответствие законодательству в вопросе включения 36 избирателей для голосования по месту пребывания".

Больше деталей: Вместе с тем, движение "Чесно" сообщает, что результаты по этой УИК были такими: Шевченко - 172, Кошулинский - 136, Вирастюк - 93.

📢 😒😒😒😒😒😒 Марафон підрахунку на Франківщині Тиждень тут рахують голоси: Шевченко чи Вірастюк?😱😱😱 👉🏽Зараз на повторному...

Опубликовано Рух ЧЕСНО Суббота, 3 апреля 2021 г.

Что предшествовало: Раньше ОИК признала недействительным голосование на трех избирательных участках округа.

Предыстория:

  • 31 марта Вирастюк заявил о фальсификации и вбрасываниях со стороны своих оппонентов.
  • Депутаты "Слуги народу" сообщали о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов на 87-м округе. Среди них якобы подкуп, шантаж, запугивание, подделка бюллетеней.
  • В ночь на 31 марта в Надворной, где сейчас по подсчету голосов за первое место конкурируют кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и кандидат из сферы влияния Коломойского экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, отправился "десант" нардепов-"слуг". Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в ночь на 1 апреля поднял целую бучу: цеплялся к журналистам и к Шевченко, добился его удаления из окружкома.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ивано-Франковская областьвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Ивано-Франковская область
На Говерле молния убила мужчину и девочку
На Прикарпатье из-за непогоды размыло дороги
"Езжай в свой Бахмут": в "Буковеле" мужчина оскорбил военного на реабилитации
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: