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РФ стягивает к границе с Украиной артиллерию – расследователи

Суббота, 3 апреля 2021, 20:39
РФ стягивает к границе с Украиной артиллерию – расследователи

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера.  

Источник: публикация CIT

Детали: Расследователи ссылаются на материалы о переброске российской техники, которые 1 и 2 апреля появились в Twitter.

На обоих видео запечатлены грузовики, буксирующие гаубицы "Мста-Б" в Ростовской области.

На первом видео оператор говорит "номера региона прикрыты", а на втором отчетливо видно, что на грузовиках синей пленкой или изолентой заклеены госномера, а именно - скрыт код, который на гражданских номерных знаках указывает на регион, а на военных – как правило принадлежность к военному округу РФ.

Дословно: "Нам удалось установить, что и первое, и второе видео сняты в районе Ростова-на-Дону на трассе М4, которая севернее места съемки проходит близко к границе с Украиной. Колонны тоже направляются на север. Хотя мы не знаем пункты их назначения, стоит вспомнить, что не так давно на видео из Воронежа попала колонна с кодом 76 на номерах — этот код относится к Центральному военному округу (России - УП), который вообще не граничит с Украиной.

Кроме того, нам удалось обнаружить несколько недавних фото- и видеоматериалов с движением эшелонов с военной техникой, снятых, например, в Новосибирске, Тюмени и Красноуфимске (Свердловская область). Это позволяет предположить, что на границу с Украиной продолжают перебрасывать не только части из граничащих с ней Западного и Южного, но и как минимум из Центрального военного округа".

Напомним:

  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что агрессия России только растет, а эскалация военного конфликта, возможно, – неизбежна.
  • У президента Владимира Зеленского 1 апреля прошло тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России на территорию Украины.
  • Президент Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на обострение на Донбассе и активизацию российских войск у украинской границы, Украина продолжит стремиться к прекращению огня на востоке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиявойнаоружие
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