РФ стягивает к границе с Украиной артиллерию – расследователи
Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера.
Источник: публикация CIT
Детали: Расследователи ссылаются на материалы о переброске российской техники, которые 1 и 2 апреля появились в Twitter.
На обоих видео запечатлены грузовики, буксирующие гаубицы "Мста-Б" в Ростовской области.
На первом видео оператор говорит "номера региона прикрыты", а на втором отчетливо видно, что на грузовиках синей пленкой или изолентой заклеены госномера, а именно - скрыт код, который на гражданских номерных знаках указывает на регион, а на военных – как правило принадлежность к военному округу РФ.
Ростовская обл, 01.04.2021 pic.twitter.com/i9PgC3W1yE— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 1, 2021
Аксай, Ростовская обл, 02.04.2021— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 3, 2021
... номера заклеены pic.twitter.com/vhk7LQyUPs
Дословно: "Нам удалось установить, что и первое, и второе видео сняты в районе Ростова-на-Дону на трассе М4, которая севернее места съемки проходит близко к границе с Украиной. Колонны тоже направляются на север. Хотя мы не знаем пункты их назначения, стоит вспомнить, что не так давно на видео из Воронежа попала колонна с кодом 76 на номерах — этот код относится к Центральному военному округу (России - УП), который вообще не граничит с Украиной.
Кроме того, нам удалось обнаружить несколько недавних фото- и видеоматериалов с движением эшелонов с военной техникой, снятых, например, в Новосибирске, Тюмени и Красноуфимске (Свердловская область). Это позволяет предположить, что на границу с Украиной продолжают перебрасывать не только части из граничащих с ней Западного и Южного, но и как минимум из Центрального военного округа".
Напомним:
- Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что агрессия России только растет, а эскалация военного конфликта, возможно, – неизбежна.
- У президента Владимира Зеленского 1 апреля прошло тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России на территорию Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на обострение на Донбассе и активизацию российских войск у украинской границы, Украина продолжит стремиться к прекращению огня на востоке.