Зеленский провел большое тайное совещание с генералами – Данилов
У президента Владимира Зеленского 1 апреля допоздна было тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России на территорию Украины, о котором не сообщал Офис президента.
Источник: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"
Прямая речь Данилова: "1 апреля было у президента большое совещание, на котором присутствовали восемь генералов, все наши военные, имеющие к этому отношение, все наши разведки, и совещание закончилось в начале десятого вечера".
Детали: Секретарь СНБО заверил, что в каждой области есть построенная система сопротивления против нападения извне. Однако, как они действуют - это секретная информация.
Также Данилов рассказал, что каждый день в 6 утра Зеленский и все руководство получает полную информацию о состоянии вещей, которые происходят на территории Донецкой и Луганской областей.
В 17:15 начинается получения информации от разведок о том, что происходит на границе с Беларусью, Россией и оккупированным Крымом.
Предыстория:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной- в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.
- США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии.