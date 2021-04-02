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Зеленский провел большое тайное совещание с генералами – Данилов

Пятница, 2 апреля 2021, 23:29
Зеленский провел большое тайное совещание с генералами – Данилов

У президента Владимира Зеленского 1 апреля допоздна было тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России на территорию Украины, о котором не сообщал Офис президента.

Источник: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Данилова: "1 апреля было у президента большое совещание, на котором присутствовали восемь генералов, все наши военные, имеющие к этому отношение, все наши разведки, и совещание закончилось в начале десятого вечера".

Детали: Секретарь СНБО заверил, что в каждой области есть построенная система сопротивления против нападения извне. Однако, как они действуют - это секретная информация.

Также Данилов рассказал, что каждый день в 6 утра Зеленский и все руководство получает полную информацию о состоянии вещей, которые происходят на территории Донецкой и Луганской областей.

В 17:15 начинается получения информации от разведок о том, что происходит на границе с Беларусью, Россией и оккупированным Крымом.

Предыстория:

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной- в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.
  • США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийДаниловДонбассвойнаРосcия
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