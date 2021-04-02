Министр обороны прогнозирует эскалацию со стороны России

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что агрессия России только растет, а эскалация военного конфликта, возможно, – неизбежна.

Источник: Таран в беседе с британским коллегой Беном Уоллес, цитирует Министерство обороны

Прямая речь: "Мы говорим о растущем агрессивном поведение России и, возможно, неизбежной эскалации. Высоко ценя решительную поддержку Украины со стороны Великобритании, мы просим вас удвоить бдительность и всестороннее сдерживания".

Детали: Таран акцентировал на том, что Россия наращивает военное присутствие вблизи украинских границ. Министр обороны считает, что мировое сообщество должно не дать России выйти за пределы международного права.

Отметим, что Россия давно вышла за рамки международного права, оккупировав в 2014 году украинский Крым и начав войну на Донбассе.

Бен Уоллес заявил, что Великобритания продолжит участвовать в подготовке украинских военных и развития ВСУ.

Что предшествовало: Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук допускает, что Россия, которая привыкла полагаться на силу и стягивает войска к границе Украины, может усилить агрессию.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.

Почему это важно: Вооруженные формирования РФ систематически нарушают режим прекращения огня, а во время заседания ТКГ Россия не поддержала пасхальное перемирие.

26 марта из-за обстрела со стороны оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Напомним: