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Во время конфликта на киргизско-таджикской границе пострадали около 100 человек

Пятница, 30 апреля 2021, 01:23

Во время вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана количество пострадавших увеличилось до 96 человек.

Источник: Координатор Минздрава в Баткенской области Кыргызстана Арзибек Борубеков, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек".

Детали: По его словам, количество погибших не изменилась и составляет три человека.

При этом Борубеков сообщил, что 38 из 96 пострадавших самолетом отправлены в Бишкек для получения дальнейшего лечения.

В УВД Баткенской области сообщили, что "вдоль автомобильной дороги рядом с киргизско-таджикской границе горит несколько домов, принадлежащих гражданам Киргизии, а также магазины, автозаправки и другие объекты".

Очевидцы сообщают о фактах грабежей магазинов.

Предыстория:

  • 29 апреля Киргизстан сообщил об обстреле постов киргизских пограничников со стороны таджикских военных, в ответ захватили таджикскую заставу.
  • Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
  • Сообщается, что в ходе перестрелки с киргизской стороны пострадали 17 человек, один скончался от огнестрельного ранения.

Темы: Кыргызстан


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