Во время конфликта на киргизско-таджикской границе пострадали около 100 человек
Во время вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана количество пострадавших увеличилось до 96 человек.
Источник: Координатор Минздрава в Баткенской области Кыргызстана Арзибек Борубеков, цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек".
Детали: По его словам, количество погибших не изменилась и составляет три человека.
При этом Борубеков сообщил, что 38 из 96 пострадавших самолетом отправлены в Бишкек для получения дальнейшего лечения.
В УВД Баткенской области сообщили, что "вдоль автомобильной дороги рядом с киргизско-таджикской границе горит несколько домов, принадлежащих гражданам Киргизии, а также магазины, автозаправки и другие объекты".
Очевидцы сообщают о фактах грабежей магазинов.
Предыстория:
- 29 апреля Киргизстан сообщил об обстреле постов киргизских пограничников со стороны таджикских военных, в ответ захватили таджикскую заставу.
- Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
- Сообщается, что в ходе перестрелки с киргизской стороны пострадали 17 человек, один скончался от огнестрельного ранения.