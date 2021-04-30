Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во время конфликта на киргизско-таджикской границе пострадали около 100 человек

Пятница, 30 апреля 2021, 01:23
Во время конфликта на киргизско-таджикской границе пострадали около 100 человек

Во время вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана количество пострадавших увеличилось до 96 человек.

Источник: Координатор Минздрава в Баткенской области Кыргызстана Арзибек Борубеков, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек".

Детали: По его словам, количество погибших не изменилась и составляет три человека.

При этом Борубеков сообщил, что 38 из 96 пострадавших самолетом отправлены в Бишкек для получения дальнейшего лечения.

В УВД Баткенской области сообщили, что "вдоль автомобильной дороги рядом с киргизско-таджикской границе горит несколько домов, принадлежащих гражданам Киргизии, а также магазины, автозаправки и другие объекты".

Очевидцы сообщают о фактах грабежей магазинов.

Предыстория:

  • 29 апреля Киргизстан сообщил об обстреле постов киргизских пограничников со стороны таджикских военных, в ответ захватили таджикскую заставу.
  • Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
  • Сообщается, что в ходе перестрелки с киргизской стороны пострадали 17 человек, один скончался от огнестрельного ранения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кыргызстан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Кыргызстан
Киргизскому наемнику дали 10 лет тюрьмы за участие в войне против Украины
Подальше от российского: в Кыргызстане поддержали первое чтение закона о госязыке
Ряд банков Кыргызстана прекращают обслуживать российские карты "Мир"
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: