Во время конфликта на киргизско-таджикской границе пострадали около 100 человек

Во время вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана количество пострадавших увеличилось до 96 человек.

Источник: Координатор Минздрава в Баткенской области Кыргызстана Арзибек Борубеков, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек".

Детали: По его словам, количество погибших не изменилась и составляет три человека.

При этом Борубеков сообщил, что 38 из 96 пострадавших самолетом отправлены в Бишкек для получения дальнейшего лечения.

В УВД Баткенской области сообщили, что "вдоль автомобильной дороги рядом с киргизско-таджикской границе горит несколько домов, принадлежащих гражданам Киргизии, а также магазины, автозаправки и другие объекты".

Очевидцы сообщают о фактах грабежей магазинов.

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