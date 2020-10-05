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США объяснили последствия санкций против Деркача, назвав его агентом РФ

Понедельник, 5 октября 2020, 11:34
США объяснили последствия санкций против Деркача, назвав его агентом РФ

Посольство Соединенных Штатов Америки пояснило, что санкции, введенные против украинского нардепа Андрея Деркача, могут сказаться на близких к нему лицах и бизнесах.

Источник: пресс-секретарь посольства США Дэниэл Лангенкемп, сайт посольстваTelegram-канал нардепа предыдущего созыва и бывшего журналиста "УП" Сергея Лещенко

Дословно посольство: "10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США.

Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более 10 лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире.

Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции.

Иногда мы получаем вопрос: "Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует ли мне беспокоиться?". Ответ: "Да". Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций.

Кроме того, ответ на вопрос: "Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она владеет?", - тоже будет "да". Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, тоже могут считаться заблокированными.

Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются независимо от того, перечислено ли именно эту юрлицо в приложении к Исполнительному распоряжению или иным образом внесено в Список специально определеннх граждан и заблокированных лиц".

Детали: Лангенкемп подчеркнул, что США "будут оставаться бдительными в своих усилиях поддерживать целостность нашей демократии, и продолжать использовать все имеющиеся у нас инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Андрея Деркача или других подсанкционных лиц".

Позже Лещенко сообщил, что в "зоне риска" несколько политических деятелей, которые помогали Деркачу - это бывший генпрокурор Юрий Луценко и действующие депутаты Валентин Наливайченко ("Батькивщина"), Олег Волошин (ОПЗЖ) и Александр Дубинский ("Слуга народа").

Предыстория:

  • 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
  • В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще троих граждан России. Активы граждан из санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дело.
  • Андрей Деркач назвал санкции местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США.

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Темы: Деркач АндрейсанкцииСША
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