Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Эпидемия в Киеве: за сутки умерли 40 больных, сотни людей госпитализированы

Воскресенье, 4 апреля 2021, 11:48

В столице в течение субботы выявили еще 552 человека с Covid, от вируса умерли 40 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм

Детали: 3 апреля диагноз подтвердился у 552 киевлян (в частности, заболел 21 ребенок), за все время пандемии Covid-19 в столице заразились 167 210 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (136), Днепровском (123) и в Деснянском (91).

Учитывая 40 летальных случаев от вируса в субботу, болезнь унесла жизни 3585 жителей столицы.

Также в течение суток госпитализация понадобилась 69 больным с диагнозом Covid, и 573 людям – с пневмониями и подозрением на коронавирус.

68 киевлян преодолели вирус, всего в Киеве выздоровели уже 107 552 человека.

Напомним:

  • 2 апреля наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине было зарегистрировано в городе Киев (2053).
  • Чиновники предупредили столичных работодателей о штрафах за нарушение карантина в офисах Киева, которые несмотря на локдаун продолжают функционировать в полном объеме.
  • Институты Национальной академии медицинских наук, несмотря на просьбы киевской власти о помощи, не готовы принимать больных COVID-19.

Темы: Киевэпидемиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, фотоПредприниматели выгнали полицию, которая хотела закрыть рынок в Николаеве

Эпидемия в Киеве: за сутки умерли 40 больных, сотни людей госпитализированы

Шевченко, проигравший Вирастюку, будет судиться из-за пересчета голосов

В Украине 13,7 тысяч новых случаев Covid, Харьковщина вышла в "лидеры"

Выборы на Франковщине: подсчет голосов завершили, Вирастюк обошел Шевченко

Главные новости субботы и ночи: обострение на Донбассе, COVID-рекорд

Все новости...
Киев
В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах
В Киеве разоблачили мошенническую финансовую схему
Антирекорды в Киеве: более 2 тысяч случаев COVID и 50 смертей
Последние новости
12:51
Кабмин заполнил вакансию в наблюдательном совете Ощадбанка
12:24
видео, фотоПредприниматели выгнали полицию, которая хотела закрыть рынок в Николаеве
12:00
Министр обороны Турции обвинил Грецию в провокационном поведении
11:48
Эпидемия в Киеве: за сутки умерли 40 больных, сотни людей госпитализированы
11:07
В Болгарии проходят парламентские выборы
10:57
Шмыгаль: потребительские настроения населения улучшаются
10:46
В Украине за сутки Covid-прививки получили 3919 людей
10:20
Шевченко, проигравший Вирастюку, будет судиться из-за пересчета голосов
09:41
Минздрав сертифицировал произведенный на "Запорожстали" кислород
09:14
Ночью на Донбассе было тихо, оккупанты огонь не открывали
Все новости...