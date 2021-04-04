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Эпидемия в Киеве: за сутки умерли 40 больных, сотни людей госпитализированы

Воскресенье, 4 апреля 2021, 11:48
Эпидемия в Киеве: за сутки умерли 40 больных, сотни людей госпитализированы

В столице в течение субботы выявили еще 552 человека с Covid, от вируса умерли 40 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм

Детали: 3 апреля диагноз подтвердился у 552 киевлян (в частности, заболел 21 ребенок), за все время пандемии Covid-19 в столице заразились 167 210 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (136), Днепровском (123) и в Деснянском (91).

Учитывая 40 летальных случаев от вируса в субботу, болезнь унесла жизни 3585 жителей столицы.

Также в течение суток госпитализация понадобилась 69 больным с диагнозом Covid, и 573 людям – с пневмониями и подозрением на коронавирус.

68 киевлян преодолели вирус, всего в Киеве выздоровели уже 107 552 человека.

Напомним:

  • 2 апреля наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине было зарегистрировано в городе Киев (2053).
  • Чиновники предупредили столичных работодателей о штрафах за нарушение карантина в офисах Киева, которые несмотря на локдаун продолжают функционировать в полном объеме.
  • Институты Национальной академии медицинских наук, несмотря на просьбы киевской власти о помощи, не готовы принимать больных COVID-19.

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Темы: Киевэпидемиякоронавирус
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