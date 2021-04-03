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В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

Суббота, 3 апреля 2021, 22:57
В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах, которые несмотря на локдаун продолжают функционировать в полном объеме.

Источник: Рубан в эфире телеканала "Украина 24", которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи гривен".

Детали: Рубан добавил, что в большинстве офисов - как государственных, так и частных - нарушается карантин.

По его словам, в случае обнаружения нарушений на место будут направлять правоохранителей.

Напомним:

  • В Киеве за сутки 2 апреля обнаружили рекордные 2053 случая коронавируса, умерло 50 больных.
  • С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественный транспорт будут пускать только по спецпропускам.
  • 19 марта Киев оказался в "красной" зоне.

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Темы: карантинКиевлокдаункоронавирус
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