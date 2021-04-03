В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах
Суббота, 3 апреля 2021, 22:57
Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах, которые несмотря на локдаун продолжают функционировать в полном объеме.
Источник: Рубан в эфире телеканала "Украина 24", которого цитирует Укринформ
Прямая речь: "К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи гривен".
Детали: Рубан добавил, что в большинстве офисов - как государственных, так и частных - нарушается карантин.
По его словам, в случае обнаружения нарушений на место будут направлять правоохранителей.
Напомним:
- В Киеве за сутки 2 апреля обнаружили рекордные 2053 случая коронавируса, умерло 50 больных.
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- 19 марта Киев оказался в "красной" зоне.