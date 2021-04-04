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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против контрабандистов

Воскресенье, 4 апреля 2021, 17:36
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против контрабандистов
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 апреля о применении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Этим решением СНБО поддержала внесенные Службой безопасности предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года к десяти физическим лицам.

Президент, рассказывая о решении СНБО в своем видеообращении, отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаниям.

Кабинет министров вместе с СБУ и Национальным банком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер.

Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Предыстория:

  • На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.
  • В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.
  • После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.

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Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСНБОконтрабандасанкции
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