Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против контрабандистов
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 апреля о применении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц.
Источник: пресс-служба президента
Детали: Этим решением СНБО поддержала внесенные Службой безопасности предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года к десяти физическим лицам.
Президент, рассказывая о решении СНБО в своем видеообращении, отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.
Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаниям.
Кабинет министров вместе с СБУ и Национальным банком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер.
Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Предыстория:
- На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.
- В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.
- После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.
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