Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против контрабандистов

Воскресенье, 4 апреля 2021, 17:36
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 апреля о применении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Этим решением СНБО поддержала внесенные Службой безопасности предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года к десяти физическим лицам.

Президент, рассказывая о решении СНБО в своем видеообращении, отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаниям.

Кабинет министров вместе с СБУ и Национальным банком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер.

Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Предыстория:

  • На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.
  • В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.
  • После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.

Читайте также: Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСНБОконтрабандасанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

"ОПОРА" требует расследовать возможные фальсификации на 87 округе

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против контрабандистов

Зеленский утвердил решение СНБО: привить большинство взрослых до конца года

Полиция напомнила об ответственности за нарушение карантина

От осложнений Covid умер главный врач харьковской больницы Борис Менкус

Бывшего наследного принца Иордании поместили под арест

Все новости...
Зеленский
Зеленский утвердил решение СНБО: привить большинство взрослых до конца года
Зеленский ожидает поддержки союзников по НАТО в предоставлении Украине ПДЧ
Тот самый Зеленский
Последние новости
18:59
Волынская ОГА заявила о гибели бойца в зоне ООС
18:53
Румынский оператор ГТС начал разделять мощности на аукционах в точке соединения с Украиной
18:36
В воскресенье на Донбассе без обстрелов
18:28
Португалия продолжила ограничения на границе с Испанией
18:13
"ОПОРА" требует расследовать возможные фальсификации на 87 округе
17:36
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против контрабандистов
17:23
Премьер Баварии призвал к короткому, но жесткому локдауну в Германии
17:08
Самый длинный подводный тоннель в Китае достроят до конца года
16:54
Зеленский утвердил решение СНБО: привить большинство взрослых до конца года
16:36
Полиция напомнила об ответственности за нарушение карантина
Все новости...