"ОПОРА" требует расследовать возможные фальсификации на 87 округе

Гражданская сеть "ОПОРА" требует от Нацполиции расследовать возможное искажение результатов голосования в ОВО №87 на выборах народного депутата Украины.

Источник: предварительное заявление "ОПОРЫ" по итогам голосования на промежуточных выборах в ВР в ОВО №87 в Ивано-Франковской области

Дословно: "Чрезвычайный вызов для демократичности и законности выборов в округе требует от государства и правоохранительных органов неотложных действий по установлению виновных в возможном искажении результатов голосования и вероятных мошеннических действий с избирательной документацией.

В случае отсутствия объективных и комплексных расследований, результаты промежуточных выборов народного депутата Украины будут иметь низкую общественную легитимность. Наблюдатели "ОПОРЫ" настаивают на расследовании всех без исключения версий о причинах несоответствия данных протоколов УИК и результатов повторного подсчета голосов, а также других правонарушений".

Детали: В организации отметили, что процесс установления итогов голосования сопровождался чрезмерной политизацией работы членов ОИК и постоянной ротацией в ее составе.

Окончательные итоги голосования, установленные ОИК, базируются на решениях комиссии о признании недействительным голосования на 5 избирательных участках, а также учитывают несовпадение между первичными протоколами 6 УИК и данными повторного подсчета голосов.

В "ОПОРЕ" отметили, что по результатам повторного подсчета голосов на 6 из 20 избирательных участков количество голосов избирателей в поддержку Александра Шевченко (партия "За будущее") уменьшилось. По данным протоколов 6 УИК, за кандидата всего было отдано 1676 голосов, тогда как повторный подсчет подтвердил наличие только 1172 бюллетеней в его поддержку. Причем данные протоколов УИК и повторного подсчета голосов не совпадают только в количестве бюллетеней в поддержку Шевченко.

"На момент принятия ОИК решений о повторном подсчете голосов и во время его проведения субъектами избирательного процесса не было предоставлено убедительных доказательств о нарушениях со стороны членов УИК, свидетельствующих о фальсификации ими результатов голосования. Зато члены УИК озвучивали предположения о нарушении целостности упаковки избирательной документации с их участков, которое могло произойти уже после передачи бюллетеней в ОИК.

И хотя эти заявления пока не имеют юридического подтверждения и достаточной доказательной базы, "ОПОРА" требует от Национальной полиции Украины безотлагательно их изучить и обнародовать предварительные результаты расследования", - говорится в заявлении.

В организации считают, что Нацполиция должна оперативно собрать свидетельства и документы от членов избирательных комиссий, кандидатов, официальных наблюдателей и других субъектов избирательного процесса, которые находились на УИК округа и на заседаниях ОИК.

Полиции рекомендуется ежедневно информировать СМИ и общественность о предварительной информации и принятых мерах по расследованию правонарушений на промежуточных выборах в округе, а также обнародовать всю имеющуюся информацию об обеспечении охраны помещения ОИК с избирательной документацией.

Службе безопасности Украины организация рекомендует обнародовать всю имеющуюся информацию и документальную базу об обстоятельствах пребывания ее подразделений 1 апреля в здании, в котором размещается помещения ОИК № 87 и публично отреагировать на обвинения со стороны отдельных субъектов избирательного процесса в ее вмешательстве в процесс установления итогов голосования.

Центральной избирательной комиссии "ОПОРА" рекомендует воспользоваться своими контрольными полномочиями и обеспечить оперативное реагирование на проблемы процесса установления итогов голосования и результатов выборов.

Что предшествовало: 4 апреля ЦИК обнародовала результаты голосования на 87 округе на промежуточных выборах в Верховную Раду, согласно которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк получил 31,25%, а его конкурент Александр Шевченко – 29,69% голосов избирателей.

Шевченко заявил, что готовит судебные иски.

Перед этим на шести избирательных участках в округе №87 были зафиксированы нарушения голосования и различия в данных, а на 5 участках голосование признали недействительным.