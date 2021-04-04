Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"ОПОРА" требует расследовать возможные фальсификации на 87 округе

Воскресенье, 4 апреля 2021, 18:13
ОПОРА требует расследовать возможные фальсификации на 87 округе
ПРАВООХРАНИТЕЛИ НА ОДНОМ ИЗ УЧАСТКОВ 87-ГО ОКРУГА, ФОТО ОПОРЫ

Гражданская сеть "ОПОРА" требует от Нацполиции расследовать возможное искажение результатов голосования в ОВО №87 на выборах народного депутата Украины.

Источник: предварительное заявление "ОПОРЫ" по итогам голосования на промежуточных выборах в ВР в ОВО №87 в Ивано-Франковской области

Дословно: "Чрезвычайный вызов для демократичности и законности выборов в округе требует от государства и правоохранительных органов неотложных действий по установлению виновных в возможном искажении результатов голосования и вероятных мошеннических действий с избирательной документацией.

В случае отсутствия объективных и комплексных расследований, результаты промежуточных выборов народного депутата Украины будут иметь низкую общественную легитимность. Наблюдатели "ОПОРЫ" настаивают на расследовании всех без исключения версий о причинах несоответствия данных протоколов УИК и результатов повторного подсчета голосов, а также других правонарушений".

Детали: В организации отметили, что процесс установления итогов голосования сопровождался чрезмерной политизацией работы членов ОИК и постоянной ротацией в ее составе.

Окончательные итоги голосования, установленные ОИК, базируются на решениях комиссии о признании недействительным голосования на 5 избирательных участках, а также учитывают несовпадение между первичными протоколами 6 УИК и данными повторного подсчета голосов.

В "ОПОРЕ" отметили, что по результатам повторного подсчета голосов на 6 из 20 избирательных участков количество голосов избирателей в поддержку Александра Шевченко (партия "За будущее") уменьшилось. По данным протоколов 6 УИК, за кандидата всего было отдано 1676 голосов, тогда как повторный подсчет подтвердил наличие только 1172 бюллетеней в его поддержку. Причем данные протоколов УИК и повторного подсчета голосов не совпадают только в количестве бюллетеней в поддержку Шевченко.

"На момент принятия ОИК решений о повторном подсчете голосов и во время его проведения субъектами избирательного процесса не было предоставлено убедительных доказательств о нарушениях со стороны членов УИК, свидетельствующих о фальсификации ими результатов голосования. Зато члены УИК озвучивали предположения о нарушении целостности упаковки избирательной документации с их участков, которое могло произойти уже после передачи бюллетеней в ОИК.

И хотя эти заявления пока не имеют юридического подтверждения и достаточной доказательной базы, "ОПОРА" требует от Национальной полиции Украины безотлагательно их изучить и обнародовать предварительные результаты расследования", - говорится в заявлении.

В организации считают, что Нацполиция должна оперативно собрать свидетельства и документы от членов избирательных комиссий, кандидатов, официальных наблюдателей и других субъектов избирательного процесса, которые находились на УИК округа и на заседаниях ОИК.

Полиции рекомендуется ежедневно информировать СМИ и общественность о предварительной информации и принятых мерах по расследованию правонарушений на промежуточных выборах в округе, а также обнародовать всю имеющуюся информацию об обеспечении охраны помещения ОИК с избирательной документацией.

Службе безопасности Украины организация рекомендует обнародовать всю имеющуюся информацию и документальную базу об обстоятельствах пребывания ее подразделений 1 апреля в здании, в котором размещается помещения ОИК № 87 и публично отреагировать на обвинения со стороны отдельных субъектов избирательного процесса в ее вмешательстве в процесс установления итогов голосования.

Центральной избирательной комиссии "ОПОРА" рекомендует воспользоваться своими контрольными полномочиями и обеспечить оперативное реагирование на проблемы процесса установления итогов голосования и результатов выборов.

Что предшествовало: 4 апреля ЦИК обнародовала результаты голосования на 87 округе на промежуточных выборах в Верховную Раду, согласно которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк получил 31,25%, а его конкурент Александр Шевченко – 29,69% голосов избирателей.

Шевченко заявил, что готовит судебные иски.

Перед этим на шести избирательных участках в округе №87 были зафиксированы нарушения голосования и различия в данных, а на 5 участках голосование признали недействительным.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыВерховная РадаИвано-Франковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: