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Зеленский ввел санкции против Россотрудничества и ряда российских компаний

Понедельник, 5 апреля 2021, 11:24
Зеленский ввел санкции против Россотрудничества и ряда российских компаний
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее ведение санкций против ряда российских компаний, среди которых Россотрудничество.

Источник: указ №140/2021 от 3 апреля

Дословно из указа: "Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к: 1) физическим лицам согласно приложению 1; 2) юридическим лицам согласно приложению 2".

Детали: В перечне юридических лиц, попавших под санкции, 79 компаний.

В частности, Россотрудничество, ООО "СНАБКОМ", ООО "ВОЛГА-ДНЕПР ММ XVI", ООО "Завод спецагрегаты", ООО "Завод молот-механика", ООО "Севмормаш-2М", АО "Специальная производственно-техническая база Звездочка".

А также АО "Центр судоремонта "Дальзавод"", ООО "Севастопольский агрегатный завод", АО "514 авиационный ремонтный завод", АО "322 авиационный ремонтный завод", ООО "Южная табачная компания" и другие.

Также под санкции попали швейцарская "Prometey Swiss Sa", польские компании "Binboro Sp. Z.o.o." и "Oil House Sp. Z.o.o", эстонская "Agro White Company OU" и компания из ОАЭ "Black Sea Commodities Trading Limited".

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Владимиром Дидухом, Александром Чудаковым, Александром Кравченко, Виктором Шерманом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Еримичуком, против которых ввели персональные санкции за контрабанду.

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Предыстория:

  • 2 апреля на заседании СНБО ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.
  • В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.
  • После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСНБОсанкцииконтрабанда
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