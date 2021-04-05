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Ермак ждет трехсторонних переговоров Зеленского с Меркель и Макроном

Понедельник, 5 апреля 2021, 14:53

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что вскоре состоятся трехсторонние переговоры в формате Украина-Франция-Германия.

Источник: видео-комментарий Ермака предоставленный Офисом президента "Украинской правде"

Прямая речь Ермака: "Это были переговоры трех стран (РФ, Франции и Германии - ред.) и к "Нормандскому формату" это имеет такое же отношение как, если бы сегодня любые три страны встретились и проговорили свои вопросы.

Да, там действительно говорили и о вопросах войны в Донбассе, но я хотел бы сразу сказать, что зрадофилы снова придумывают какие-то фейки, а цена им нам уже понятна после разговора президента Зеленского и президента Байдена...

Консультации с нашими партнерами по "Нормандскому формату" происходят еженедельно по несколько раз в неделю. На прошлой неделе я два или три раза разговаривал с представителями Франции, представителями Германии. И я думаю, что видео-конференция, или переговоры трех стран - Германии, Франции и Украины - состоятся очень скоро, поэтому идет нормальный процесс консультаций ".

Детали: Ермак добавил, что переговоры непростые и тяжелые, но они продолжаются.

Предыстория: 31 марта президент Франции Эммануэль Макрона, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в формате видеоконференции, на которых обсуждали в том числе ситуацию в Донбассе.

После этого в Офисе президента Украины заявили, что Украина продолжает переговоры со всеми странами "Нормандского формата" на разных уровнях и никакие решения по Украине без нее самой не могут и не будут приниматься.

Темы: Андрей ЕрмакОфис президента


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