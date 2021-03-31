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"Нормандська трійка": в ОП наголошують, що без України рішення щодо Донбасу неможливі

Середа, 31 березня 2021, 11:11
Нормандська трійка: в ОП наголошують, що без України рішення щодо Донбасу неможливі

В Офісі президента наголошують, що Україна продовжує переговори з усіма країнами нормандського формату на різних рівнях і жодні рішення щодо нашої країни без неї самої не можуть і не будуть ухвалюватися.

Джерело: пресекретар президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

Деталі: Так Мендель прокоментувала переговори президента Франції Еммануеля Макрона, канцлерки Німеччини Ангели Меркель та президента РФ Володимира Путіна у форматі відеоконференції, на яких обговорювалася в тому числі ситуація на Донбасі.

Пряма мова: "Ми чітко дотримуємося позиції, що жодні рішення про Україну не можуть прийматися без України. Лідери інших країн можуть згадувати і висловлювати свої позиції щодо ситуації в тому чи іншому регіоні чи в тій чи іншій країні.

Так само, як лідери Франції, Німеччини та РФ обговорювали широкий порядок денний, включно з боротьбою з пандемією коронавірусу, ситуацією на Близькому Сході, відносин Євросоюзу та Росії. Серед іншого згадали і ситуацію на Донбасі. Офіс президента вважає, що було б дивно, якби війна на Донбасі випала з міжнародного порядку денного, тим більше у переговорах, де бере участь російська сторона.

Тим не менше, Україна продовжує переговори з усіма країнами нормандського формату на різних рівнях і жодні рішення без участі України щодо України не можуть і не будуть прийматися.

У Києва склалися теплі відносини як з Берліном, так і з Парижем, Євросоюз зарекомендував себе як надійного партнера для України і наполегливо підтримує санкції проти Росії за вторгнення на Донбас та за окупацію Криму, наголошує на тому, що Росія є учасником, а не посередником у війні на Донбасі. Ця позиція дуже цінна для України. Ми і надалі будемо використовувати усі можливості та майданчики для просування до миру, що є нашою беззаперечною цінністю".

Що передувало: 31 березня президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели переговори в форматі відеоконференції, на яких було обговорено широке коло питань, включаючи ситуацію на Донбасі.

Пресрелізи вищих відомств трьох країн істотно відрізняються: Франція і Німеччина закликають РФ визнати відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, і виступають за якнайшвидші переговори в нормандському форматі, а Кремль традиційно схиляє Київ до переговорів з сепаратистами.

Українська правда

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Теми: нормандський форматОфіс президентавійна
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