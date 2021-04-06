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7 обстрелов и двое убитых бойцов Объединенных сил за сутки на востоке Украины

Вторник, 6 апреля 2021, 08:15

За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, погибли двое украинских бойцов.

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7 утра 6 апреля

Детали: В понедельник в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное, что на Приазовье, боевики совершили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Новоалександровки – из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что 5 апреля неподалеку от Авдеевки погиб украинский военнослужащий, а потом около Золотого-4 еще один боец ​​получил смертельное пулевое ранение.

Командование ОС заявляет, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 6 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Темы: ООСбоевые действияДонбассвойнаармия


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