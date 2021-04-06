В приграничных районах на юге Украины объявили сборы теробороны
В южных приграничных районах Украины объявили сборы территориальной обороны для усиления и защиты госграницы, охраны и обороны определенных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.
Источник: пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook
Дословно: "С целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны к выполнению задач по назначению, выполнению задач теробороны по контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охране и обороне определенных объектов, борьбе с ДРГ в приграничных районах страны в отдельных областях южного региона страны проводятся сборы".
Детали: Отмечается, что цель сборов – нарастить возможности подразделений теробороны для выполнения определенных им задач.
А основные цели сборов – усовершенствовать уровень умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повысить индивидуальные навыки военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах.
В частности:
- по охране и защите админграницы с Крымом, прикрытию десантно-доступных участков побережья;
- выполнению задач по контролю населенных пунктов;
- по охране органов государственной власти;
- усилению охраны критических объектов, мостов;
- несению службы на блокпостах, контролю населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;
- борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
- В Кремле заявили, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозы для них.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что в оккупированный Крым российские власти перебрасывают 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, бойцы которой известны как "псковские десантники".