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В приграничных районах на юге Украины объявили сборы теробороны

Вторник, 6 апреля 2021, 09:24
Фото СВ ВСУ c Facebook

В южных приграничных районах Украины объявили сборы территориальной обороны для усиления и защиты госграницы, охраны и обороны определенных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

Источник: пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook

Дословно: "С целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны к выполнению задач по назначению, выполнению задач теробороны по контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охране и обороне определенных объектов, борьбе с ДРГ в приграничных районах страны в отдельных областях южного региона страны проводятся сборы".

Детали: Отмечается, что цель сборов – нарастить возможности подразделений теробороны для выполнения определенных им задач.

А основные цели сборов – усовершенствовать уровень умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повысить индивидуальные навыки военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах.

В частности:

  • по охране и защите админграницы с Крымом, прикрытию десантно-доступных участков побережья;
  • выполнению задач по контролю населенных пунктов;
  • по охране органов государственной власти;
  • усилению охраны критических объектов, мостов;
  • несению службы на блокпостах, контролю населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;
  • борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • В Кремле заявили, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозы для них.
  • Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что в оккупированный Крым российские власти перебрасывают 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, бойцы которой известны как "псковские десантники".

Украинская правда
Темы: Вооруженные силывойнаграницаРосcия


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