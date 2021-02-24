Степанов рассчитывает на 22 млн доз вакцины: На вакцинацию-2021 должно хватить

Украина ожидает получить как минимум 22,6 миллиона доз вакцин разных производителей против коронавирусной болезни COVID-19 и планирует договариваться о других поставках.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов 24 февраля на брифинге в МОЗ

Прямая речь: "В рамках визита в Индию удалось решить несколько стратегических задач, в частности предварительно договориться о дополнительной партии вакцин разработки американской компании Novavax. Впереди контрактирование еще 5 млн вакин компании NovaVax

На сегодняшний день имеем ожидаемые поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX – более чем 100 тысяч доз от компании Sinovac – порядка 2 миллионов доз, компании AstraZeneca – мы ещё 1,5 миллиона (доз) должны получить от Serum Institute и также до 4 миллионов получить или от Serum Institute, или от другого производителя в рамках инициативы COVAX. От компании NovaVax 10 миллионов доз вакцин у нас уже подписано и на 5 миллионов рассчитываем в ближайшее время заключить контракт согласно достигнутым мною договоренностям".

Детали: Степанов успокоил "скептиков и критиков". По его словам, "этого объема более чем достаточно для полноценного проведения программы вакцинации в текущем году".

Министр добавил, что Минздрав не собирается останавливаться и будет еще контрактовать закупку вакцин против коронавируса SARS CoV 2: "Ожидаем финальные версии контрактов от производителей".

Степанов также сообщил, что посетил в Индии одного из крупнейших производителей вакцин "Bharat Biotech", который разработал препарат иммунизации против коронавируса "Covaxin".

Напомним В декабре 2020 года глобальная инициатива COVAX по вакцинации против COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины. Однако Украина надеется получить еще 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX – таким образом нам могут бесплатно предоставить 16 млн доз вакцин, которые будут поступать постепенно, частями.

Первая партия вакцин от COVAX составит 117 тысяч доз препарата Pfizer/BioNTech. Она, вероятно, поступит в марте. В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках механизма COVAX.

23 февраля Украина получила первую партию вакцин: 500 тысяч доз препарата AstraZeneca, которые государство закупило само. Эту вакцину зарегистрировали в Украине накануне по сокращенной процедуре.

5 февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax

Власти спланировали 4 этапа вакцинации на 2021-2022 годы, речь идет о прививании приоритетных групп – это около 50% населения или 21 млн украинцев.

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