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Центр дезинформации сможет рекомендовать СНБО, на кого накладывать санкции

Вторник, 6 апреля 2021, 20:19

Центр противодействия дезинформации не будет накладывать санкции на нарушителей, однако сможет просить Совет национальной безопасности и обороны принять решение в отношении определенных лиц или компаний.

Источник: руководительница Центра Полина Лысенко во время его презентации, цитирует "Детектор медиа"

Детали: По словам Лысенко, Центр будет круглосуточно мониторить информационное пространство на предмет угроз национальной безопасности. Сейчас уже создана единая мониторинговая база.

По словам заместителя председателя Исполнительного Комитета реформ национального совета реформ Александра Ольшанского, государство имеет 8-12 мониторинговых сервисов, которые анализируют информационное пространство. Их должно хватить для использования Центром противодействия дезинформации, поэтому новое оборудование пока не планируют закупать.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко главой Центра противодействия дезинформации.

Предыстория:

  • Центр противодействия дезинформации был создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года, которое было введено в действие указом президента от 19 марта.
  • В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский выступил на  дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там он заявил, что вопросы безопасности механизмы Совета Безопасности ООН требуют совершенствования, чтобы ее члены (Россия) не злоупотребляли правом вето, одновременно нарушая суверенитет Украины.
  • Во время выступления Зеленский также предложил создать в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

Темы: медиадезинформацияпропагандаСНБО


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