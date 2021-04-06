Центр дезинформации сможет рекомендовать СНБО, на кого накладывать санкции

Центр противодействия дезинформации не будет накладывать санкции на нарушителей, однако сможет просить Совет национальной безопасности и обороны принять решение в отношении определенных лиц или компаний.

Источник: руководительница Центра Полина Лысенко во время его презентации, цитирует "Детектор медиа"

Детали: По словам Лысенко, Центр будет круглосуточно мониторить информационное пространство на предмет угроз национальной безопасности. Сейчас уже создана единая мониторинговая база.

По словам заместителя председателя Исполнительного Комитета реформ национального совета реформ Александра Ольшанского, государство имеет 8-12 мониторинговых сервисов, которые анализируют информационное пространство. Их должно хватить для использования Центром противодействия дезинформации, поэтому новое оборудование пока не планируют закупать.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко главой Центра противодействия дезинформации.

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