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Тупицкий снова не пришел на суд по избранию ему меры пресечения

Среда, 7 апреля 2021, 11:08
Тупицкий снова не пришел на суд по избранию ему меры пресечения
Фото 24 канал

Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий второй раз не пришел в Печерский райсуд Киева, который должен избрать ему меру пресечения. Заседание перенесли на 15 апреля.

Источник: заседание суда 7 апреля

Прямая речь судьи Сергея Вовка: "Принимается решение об объявлении перерыва... до 10 часов 15 апреля".

Детали: Защитник Тупицкого просил отложить судебное рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения из-за того, что у матери отстраненного судьи "обострилась тяжелая болезнь, которая продолжается последние годы, есть реальная угроза ее жизни", поэтому Тупицкий около 6 утра "вместе с государственной охраной отправился в город Черкассы, где живет мать".

Адвокат просил суд назначить заседание на любую дату после 14 апреля.

Такую просьбу он объяснил тем, что 12 апреля в КС состоится специальное заседание по рассмотрению вопроса об увольнении Тупицкого, 13 апреля Верховный суд будет рассматривать обжалование Тупицким своего увольнения, а 14 апреля Голосеевский суд – дело об административных правонарушениях. По словам защитника, участие Тупицкого во всех этих заседаниях обязательно.

Он также заверил, что его подзащитный готов прибыть в суд после 14 апреля в любое время.

Адвокаты просили назначить заседание на 15 апреля.

Сторона обвинения назвала такие действия Тупицкого "недобросовестным процессуальным поведением" и просила применить привод в связи с его системной неявкой в суд.

Что было раньше: 2 апреля Тупицкий не пришел в Печерский райсуд Киева, который должен был избрать ему меру пресечения; тогда рассмотрение ходатайства отложили до 7 апреля.

Предыстория:

Ирина Балачук, УП

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Темы: Тупицкийсуд
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