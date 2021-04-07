Тупицкий снова не пришел на суд по избранию ему меры пресечения
Отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий второй раз не пришел в Печерский райсуд Киева, который должен избрать ему меру пресечения. Заседание перенесли на 15 апреля.
Источник: заседание суда 7 апреля
Прямая речь судьи Сергея Вовка: "Принимается решение об объявлении перерыва... до 10 часов 15 апреля".
Детали: Защитник Тупицкого просил отложить судебное рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения из-за того, что у матери отстраненного судьи "обострилась тяжелая болезнь, которая продолжается последние годы, есть реальная угроза ее жизни", поэтому Тупицкий около 6 утра "вместе с государственной охраной отправился в город Черкассы, где живет мать".
Адвокат просил суд назначить заседание на любую дату после 14 апреля.
Такую просьбу он объяснил тем, что 12 апреля в КС состоится специальное заседание по рассмотрению вопроса об увольнении Тупицкого, 13 апреля Верховный суд будет рассматривать обжалование Тупицким своего увольнения, а 14 апреля Голосеевский суд – дело об административных правонарушениях. По словам защитника, участие Тупицкого во всех этих заседаниях обязательно.
Он также заверил, что его подзащитный готов прибыть в суд после 14 апреля в любое время.
Адвокаты просили назначить заседание на 15 апреля.
Сторона обвинения назвала такие действия Тупицкого "недобросовестным процессуальным поведением" и просила применить привод в связи с его системной неявкой в суд.
Что было раньше: 2 апреля Тупицкий не пришел в Печерский райсуд Киева, который должен был избрать ему меру пресечения; тогда рассмотрение ходатайства отложили до 7 апреля.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС.
- Тупицький подав позов до Верховного Суду про оскарження указу Зеленського щодо скасування його призначення на посаду судді КС.