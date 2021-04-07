Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что во время заседания ТКГ стороны подтвердили приверженность к соблюдению режима "тишины", однако документально так и не зафиксировали эту позицию из-за России и представителей ОРДЛО.

Источник: Арестович в комментарии для "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Говорили 6 часов. Все стороны согласились, что не существует никаких препятствий для возвращения к соблюдению режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Прения начались вокруг текста совместного заявления. Россия и ОРДЛО придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком. Документально совместного заявления подписать не удалось, несмотря даже на готовность к компромиссам по удовлетворившему всех текстовому проекту заявления".

Детали: На следующем заседании будут обсуждать дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Видеоконференция запланирована на 14 апреля.

Напомним: