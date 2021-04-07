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Из-за РФ и ОРДЛО не удалось договориться о соблюдении "тишины" – Арестович о ТКГ

Среда, 7 апреля 2021, 22:16

Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что во время заседания ТКГ стороны подтвердили приверженность к соблюдению режима "тишины", однако документально так и не зафиксировали эту позицию через Россию и представителей ОРДЛО.

Источник: Арестович в комментарии для "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Говорили 6 часов. Все стороны согласились, что не существует никаких препятствий для возвращения к соблюдению режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Прения начались вокруг текста совместного заявления. Россия и ОРДЛО придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком. Документально совместного заявления подписать не удалось, несмотря даже на готовность к компромиссам по удовлетворившему всех текстовому проекту заявления".

Детали: На следующем заседании будут обсуждать дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Видеоконференция запланирована на 14 апреля.

Напомним:

  • Темой внеочередного экстренного заседания ТКГ стало возвращение к соблюдению режима прекращения огня и соответствующих договоренностей между сторонами ТКГ от 22 июля 2020 года.

Темы: ТКГДонбасс


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