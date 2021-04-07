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ТКГ собралась на экстренное заседание

Среда, 7 апреля 2021, 15:17
ТКГ собралась на экстренное заседание

Внеочередное экстренное заседание ТКГ пройдет в 15.00 7 апреля, его главной повесткой станет возвращение к соблюдению режима прекращения огня и соответствующих договорённостей между сторонами ТКГ от 22 июля 2020 года.

Источник: спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15.00. В повестке, в первую очередь, безопасность.

Возвращение к суровому соблюдению дополнительного комплекса мер по режиму прекращения огня, который нарушается в последнее время всё чаще и чаще, причём грубо нарушается, с трагическими последствиями.

Мы должны вернуться к тому состоянию безопасности, которое было в первые недели и месяцы, после введения 27 июля прекращения огня, когда действительно была тишина и без погибших. Потому что только за вчера и позавчера несколько погибших".

Детали: По его словам, в рамках заседания ТКГ будет также решаться вопрос о проведении ремонтных работ по восстановлению электроэнергии насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, который в результате обстрелов 6 апреля перестал поставлять воду в порядка 50-ти населённых пунктов по обе стороны от линии соприкосновения.

Ремонтные работы там начнутся, когда стороны предоставят гарантии соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.

Предыстория: 

  • 6 апреля на Донбассе украинский военный погиб во время обстрела российско-оккупационных войск, еще один боец ​​погиб в результате подрыва на взрывном устройстве.
  • 5 апреля возле Авдеевки погиб украинский военнослужащий, у Золотого-4 получил смертельное пулевое ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.
  • 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
  • Из-за случившегося украинская делегация ТКГ собралась на экстренное заседание, а Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки".
  • Также Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки", среди которых президент страны-агрессора Владимир Путин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТКГДонбасс
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