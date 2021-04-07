Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ТКГ собралась на экстренное заседание

Среда, 7 апреля 2021, 15:17

Внеочередное экстренное заседание ТКГ пройдет в 15.00 7 апреля, его главной повесткой станет возвращение к соблюдению режима прекращения огня и соответствующих договорённостей между сторонами ТКГ от 22 июля 2020 года.

Источник: спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15.00. В повестке, в первую очередь, безопасность.

Возвращение к суровому соблюдению дополнительного комплекса мер по режиму прекращения огня, который нарушается в последнее время всё чаще и чаще, причём грубо нарушается, с трагическими последствиями.

Мы должны вернуться к тому состоянию безопасности, которое было в первые недели и месяцы, после введения 27 июля прекращения огня, когда действительно была тишина и без погибших. Потому что только за вчера и позавчера несколько погибших".

Детали: По его словам, в рамках заседания ТКГ будет также решаться вопрос о проведении ремонтных работ по восстановлению электроэнергии насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, который в результате обстрелов 6 апреля перестал поставлять воду в порядка 50-ти населённых пунктов по обе стороны от линии соприкосновения.

Ремонтные работы там начнутся, когда стороны предоставят гарантии соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.

Предыстория: 

  • 6 апреля на Донбассе украинский военный погиб во время обстрела российско-оккупационных войск, еще один боец ​​погиб в результате подрыва на взрывном устройстве.
  • 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
  • Из-за случившегося украинская делегация ТКГ собралась на экстренное заседание, а Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки".
  • Также Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки", среди которых президент страны-агрессора Владимир Путин.

Темы: ТКГДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ – глава МИД

Данилов о российском паспорте жены Баканова: Он может быть угрозой, если он есть

Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн – Федоров

Венедиктова подписала подозрение брату Вовка

фотоМиллионы долларов, антиквариат и 100 шекелей: что нашло НАБУ у "посредников Вовка"

В НБУ рассчитывают на 2 транша от Международного валютного фонда

Все новости...
ТКГ
Кравчук предполагает, что переговоры ТКГ могут перенести в Польшу
Украина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ после карантина
Украина покидает переговоры в подгруппе ТКГ, пока оттуда не исключат "экспертку" Пирогову
Последние новости
15:17
ТКГ собралась на экстренное заседание
14:59
Кабмин разрешил работу химчисток в "красных" зонах
14:50
Степанов рассказал, сколько надо делать прививок против COVID, чтобы охватить 70% населения до конца года
14:38
Правительство расширило направления поддержки аграриев
14:34
Брата Вовка отстранили от работы в Службе внешней разведки
14:21
У советника Путина нашли виллу за €15 млн на Карибах
14:16
Степанов верит в победу над коронавирусом до конца года
14:05
Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ – глава МИД
13:56
Шмыгаль рассказал, что можно будет делать благодаря украинскому спутнику
13:53
Международные резервы Украины снизились на 5% в марте – НБУ
Все новости...