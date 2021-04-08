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ГБР пришло с обысками в центральный офис Укрзализныци

Четверг, 8 апреля 2021, 16:02

Государственное бюро расследований пришло с обысками в центральный офис "Укрзализныци".

Источник: сообщение нардепа из "Слуги народа" Юлии Гришиной, сообщение "Укрзализныци"

Детали: Гришина возглавляет Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога".

Она сообщила, что комиссия в четверг заслушать доклад министра инфраструктуры Владислава Криклия, и.о. председателя правления Укрзализныци Ивана Юрика по критической ситуации, которая сложилась в ведомственных больницах по борьбе с COVID-19 и по результатам аварии 29 марта, когда сошел с рельсов поезд "Интерсити".

Прямая речь Гришиной: "Сейчас Держбюро расследований проводит обыск в офисе центральном "Укрзализныци".

Детали: В Укрзализныце сообщили, что "плодотворно сотрудничают" с комиссией Рады и всячески способствуют ее работе.

Предыстория:

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что "Укрзализныця" должна выполнить свои обязательства перед государством и открыть прием зараженных коронавируса.

В конце марта "Укрзализныця" заявила, что обеспечила ведомственные больницы средствами для лечения больных COVID-19.

Украинская правда
Темы: Укрзализныцяобыски


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