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Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Четверг, 8 апреля 2021, 17:34
Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О всеукраинском референдуме", который в январе приняли нардепы.

Источник: Офис президента

Детали: Закон предусматривает, что граждане смогут на референдуме решать ряд вопросов. В частности, предметом всеукраинского референдума может быть утверждение закона о внесении некоторых изменений в Конституцию. Также на референдум смогут выноситься вопросы общегосударственного значения, изменения территории и прекращения действия законов или их отдельных положений

У президента отмечают, что закон "предоставит народу право самостоятельно и непосредственно, без участия политиков, решать государственные вопросы".

В Офисе напоминают, что предметом референдума не могут быть "вопросы, противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права; вопросы об отмене или ограничению конституционных прав и свобод человека и гражданина; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности".

Также запрещено выносить на волеизъявление вопрос налогов, бюджета, амнистии и те, что находятся в ведении органов правопорядка, суда или прокуратуры.

Важно, что на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Также референдум не может совпадать по времени с выборами.

Кроме того, принятое гражданами решения можно будет изменить не ранее, чем через три года после референдума по этому же пути.

В зависимости от вопроса, всеукраинский референдум может назначаться президентом, Верховной Радой или провозглашаться главой государства по народной инициативе.

Предыстория:

  • Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривающий возможность электронного голосования.
  • 9 июня 2020 года Зеленский подал в парламент законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".
  • 18 июня 2020 года Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.
  • Перед голосованием группа нардепов из фракции "Слуга народа" получила команду не голосовать за закон о референдуме, но глава фракции Давид Арахамия пригрозил им исключением.

Украинская правда

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Темы: референдумЗеленскийзаконодательство
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