Довыборы в Раду: суд отменил постановление о недействительных выборах уже на втором участке
Ивано-Франковский окружной административный суд принял решение об отмене постановления ОИК №87 по признанию недействительными выборов на уже втором участки в округе.
Источник: "Опора"
Детали: Речь идет об участке в селе Парище. Это уже второй иск об отмене решения Окружной комиссии о признании выборов недействительными, который удовлетворил суд.
В "Опоре" напоминают, что во время повторного подсчета голосов на этом участке оказалось, что на выписке из списка избирателей для голосования по месту пребывания отсутствовала печать, а сам документ был подписан 28 марта вместо 27 марта.
Тогда ОИК признала голосования на участке недействительными, объясняя это тем, что 49 человек, которые проголосовали по месту пребывания, были включены в список избирателей – безосновательно.
7 апреля этот же суд по иску кандидата Александра Шевченко впервые полностью удовлетворил исковые требования, отменив постановление ОИК №87 о признании недействительными выборы на одном из участков города Яремче.
Что предшествовало: Центральная избирательная комиссия приняла протокол об обработке 100% голосов от Окружной избирательной комиссии на 87 округе и ожидает решения судов по делам.
Предыстория:
- В воскресенье 4 апреля на округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов.
- Выборы сопровождались скандалами. В частности, после окончания голосования несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.
- В большинстве случаев суд отказывается признавать противоправным решение ОИК о пересчете голосов на округе № 87 на Ивано-Франковщине.