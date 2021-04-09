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В Кремле назвали Украину "взрывоопасной" и напугали Сребреницей

Пятница, 9 апреля 2021, 14:04
RBK.RU

В Кремле заявили, что Украина "взрывоопасный регион" и в случае боевых действий там возможна человеческая катастрофа похожа на Сребреницу.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское издание "ТАСС", "РИА Новости"

Прямая речь: "Сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности

В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент РФ Владимир Путин, ни одна страна мира не останется в стороне".

Детали: Об этом Песков заявил, отвечая на вопрос, что ответил Путин на призыв Меркель отказаться от созыва войск у границ с Украиной.

По словам Пескова, эскалация на Донбассе стала причиной взыскания войск на границу с Украиной: "Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины обусловливает те меры, которые Россия принимает для обеспечения своей безопасности".

При этом, он заявил, что РФ не несет угрозу ни одной стране мира и "вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры" российских военных группировок на российской территории.

Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
  • Россия уверяет, что "никому не угрожает". В четверг заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что если Киев начнет боевые действия на Донбассе, то это станет "началом конца Украины", поскольку Россия готова защищать жителей региона.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя последние заявления Козака, заявил, что российская машина пропаганды работает "на усиление напряжения ситуации и на усиление давления".
  • Белый дом констатировал, что военное присутствие РФ у границ Украины самое высокое с 2014 года.

Темы: РосcияУкраина


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