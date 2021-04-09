В Кремле назвали Украину "взрывоопасной" и напугали Сребреницей

В Кремле заявили, что Украина "взрывоопасный регион" и в случае боевых действий там возможна человеческая катастрофа похожа на Сребреницу.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское издание "ТАСС", "РИА Новости"

Прямая речь: "Сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности

В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент РФ Владимир Путин, ни одна страна мира не останется в стороне".

Детали: Об этом Песков заявил, отвечая на вопрос, что ответил Путин на призыв Меркель отказаться от созыва войск у границ с Украиной.

По словам Пескова, эскалация на Донбассе стала причиной взыскания войск на границу с Украиной: "Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины обусловливает те меры, которые Россия принимает для обеспечения своей безопасности".

При этом, он заявил, что РФ не несет угрозу ни одной стране мира и "вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры" российских военных группировок на российской территории.

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