В Кремле назвали Украину "взрывоопасной" и напугали Сребреницей
В Кремле заявили, что Украина "взрывоопасный регион" и в случае боевых действий там возможна человеческая катастрофа похожа на Сребреницу.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское издание "ТАСС", "РИА Новости"
Прямая речь: "Сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности
В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент РФ Владимир Путин, ни одна страна мира не останется в стороне".
Детали: Об этом Песков заявил, отвечая на вопрос, что ответил Путин на призыв Меркель отказаться от созыва войск у границ с Украиной.
По словам Пескова, эскалация на Донбассе стала причиной взыскания войск на границу с Украиной: "Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины обусловливает те меры, которые Россия принимает для обеспечения своей безопасности".
При этом, он заявил, что РФ не несет угрозу ни одной стране мира и "вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры" российских военных группировок на российской территории.
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Россия уверяет, что "никому не угрожает". В четверг заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что если Киев начнет боевые действия на Донбассе, то это станет "началом конца Украины", поскольку Россия готова защищать жителей региона.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя последние заявления Козака, заявил, что российская машина пропаганды работает "на усиление напряжения ситуации и на усиление давления".
- Белый дом констатировал, что военное присутствие РФ у границ Украины самое высокое с 2014 года.