Россия готова стать на защиту жителей Донбасса – администрация Путина

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил: если Киев начнет боевые действия на Донбассе, это станет "началом конца Украины", поскольку Россия готова защищать жителей региона.

Источник: РИА Новости

Прямая речь: "Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту".

Детали: По словам Козака, сейчас на Донбассе есть "закаленные в боях вооруженные формирования", которые способны держать оборону, и необходимости защищать пока нет. Но, он добавил, что "все зависит от другой стороны".

По словам Козака, Россия не добивается того, чтобы "резать суверенитет" Украины или отхватывать ее территории, а "заинтересована в стабильном государстве у своих границ".

Он также заявил, что не видит связи поездки президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс с обострением в регионе. По словам Козака, "это один из элементов информационной работы, пиар-активности, которую проводят все политики, включая Зеленского".

Замглавы администрации президента РФ также считает, что у Киева нет намерений "развязывать полномасштабный конфликт" на Донбассе, а то, что происходит на востоке Украины, он назвал "пиар-действиями, которые сопровождаются имитацией военной угрозы".

По мнению Козака, конфликт на Донбассе можно урегулировать за год, если "действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей".

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.

Предыстория: