Россия готова стать на защиту жителей Донбасса – администрация Путина
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил: если Киев начнет боевые действия на Донбассе, это станет "началом конца Украины", поскольку Россия готова защищать жителей региона.
Источник: РИА Новости
Прямая речь: "Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту".
Детали: По словам Козака, сейчас на Донбассе есть "закаленные в боях вооруженные формирования", которые способны держать оборону, и необходимости защищать пока нет. Но, он добавил, что "все зависит от другой стороны".
По словам Козака, Россия не добивается того, чтобы "резать суверенитет" Украины или отхватывать ее территории, а "заинтересована в стабильном государстве у своих границ".
Он также заявил, что не видит связи поездки президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс с обострением в регионе. По словам Козака, "это один из элементов информационной работы, пиар-активности, которую проводят все политики, включая Зеленского".
Замглавы администрации президента РФ также считает, что у Киева нет намерений "развязывать полномасштабный конфликт" на Донбассе, а то, что происходит на востоке Украины, он назвал "пиар-действиями, которые сопровождаются имитацией военной угрозы".
По мнению Козака, конфликт на Донбассе можно урегулировать за год, если "действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей".
Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. А позже также полевой лагерь российских войск в Воронежской области – в 150-250 км от украинской границы. СІТ пришла к выводу, что диспозиция российских сил "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".
- Позже в Кремле заявили, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозы для них.