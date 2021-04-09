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"Батькивщина" начала организацию референдума по 5 вопросам

Пятница, 9 апреля 2021, 15:58
Батькивщина начала организацию референдума по 5 вопросам

Партия "Батькивщина" начинает организацию проведения референдумов по пяти вопросам, среди которых продажа земли сельскохозяйственного назначения.

Источник: Прессконференция лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко

Прямая речь Тимошенко: "Мы сейчас, сегодня объявляем, что мы начинаем организацию проведения референдумов по пяти вопросам. Первый вопрос, самый важный, соглашается ли украинский народ продать сельскохозяйственные земли. Это вопрос нашего существования...

Второй вопрос, согласны ли люди, чтобы была продана вся стратегическая собственность Украины, потому что именно такой закон действующий президент принял в первую очередь, как только стал президентом...

Третий вопрос, поддерживает ли украинское общество, чтобы украинский газ, который является собственностью украинского народа, который добывается государственной компанией "Укргаздобыча", чтобы он по цене с 30-процентным доходом поставлялся украинцам для бытовых нужд, а также бюджетной сфере. Именно по цене добычи, по себестоимости, плюс 30% прибыли. Так как это было 23 года до 2014 года...

Четвертый вопрос - поддерживают ли люди легализации игорного бизнеса...

Пятый вопрос, который мы хотим поставить. Сейчас готовится закон о легализации достаточно тяжелого наркотика - марихуаны".

Детали: Тимошенко добавила, что организовать референдум по принятому закону достаточно сложно.

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Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 8 апреля подписал закон "О всеукраинском референдуме", который в январе приняли нардепы.
  • В январе "Батькивщина" уже заявляла, что намерена инициировать проведение референдумов по пяти вопросов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Батькивщинареферендум
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