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В России несколько человек умерли после вакцинации "Спутником V" – СМИ

Пятница, 9 апреля 2021, 18:25

В России умерли четыре человека после прививки "Спутником V", еще шесть человек имели серьезные побочные эффекты.

Источник: EUobserver со ссылкой на внутренние документы Роспотребнадзора

Детали: В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое изучает российскую вакцину для ее возможной регистрации в ЕС, сообщили изданию, что видели эти материалы. Отмечается, что EMA получило их от российского анонимного источника, а не по обычным каналам общения между регулятором и российскими коллегами.

Согласно документам, трое из четырех умерших — женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. В документах отмечается, что смерти были вызваны проблемами с сердцем, легкими и уровнем сахара в крови. По крайней мере в одном случае в качестве диагноза указано поствакцинальное осложнение. Еще один человек в отчете не идентифицирован.

Издание также пишет о шести случаях серьезных ослаблений: затрудненное дыхание, судороги, отеки, мышечную слабость, высокое кровяное давление, головные боли, головокружение и лихорадку.

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Темы: РосcияСпутник Vвакцинация


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