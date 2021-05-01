Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП), где нардеп от ОПЗЖ Илья Кива проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Киви, которых раньше не было.

Источник: Расследование Bihus.Info

Детали: 27 апреля, на следующий день после публикации расследования о диссертации Киви, Межрегиональная академия управления персоналом опубликовала на своем сайте "обновленные версии" сборников материалов научно-практических конференций 2018 и 2019 с материалами Киви.

Что эти файлы загружены именно 27 апреля, видно из свойств самих файлов.

В "обновленных" версиях сборников из конференций 2018 и 2019 появились дополнительные страницы с материалами якобы от Киви. Тогда как в Интернете до сих пор есть в наличии предыдущие варианты этих сборников с меньшим количеством страниц. Их можно посмотреть здесь и здесь.

Что предшествовало: Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива добавил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.

Предыстория: