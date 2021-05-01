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В научных сборниках академия "задним числом" опубликовала материалы Киви – СМИ

Суббота, 1 мая 2021, 00:59

Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП), где нардеп от ОПЗЖ Илья Кива проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Киви, которых раньше не было.

Источник: Расследование Bihus.Info

Детали: 27 апреля, на следующий день после публикации расследования о диссертации Киви, Межрегиональная академия управления персоналом опубликовала на своем сайте "обновленные версии" сборников материалов научно-практических конференций 2018 и 2019 с материалами Киви.

Что эти файлы загружены именно 27 апреля, видно из свойств самих файлов.

В "обновленных" версиях сборников из конференций 2018 и 2019 появились дополнительные страницы с материалами якобы от Киви. Тогда как в Интернете до сих пор есть в наличии предыдущие варианты этих сборников с меньшим количеством страниц. Их можно посмотреть здесь и здесь.

Что предшествовало: Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива добавил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.

Предыстория:

  • Нардеп от ОПЗЖ Кива защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
  • Защита состоялась 26 апреля в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. На нем присутствовали неизвестные молодые люди, которые не пускали на мероприятие журналистов.
  • Степень кандидата наук в дальнейшем может присвоить Министерство образования и науки.
  • Если это произойдет, то Кива сможет получать надбавку к зарплате в размере 15%.

Темы: ОПЗЖобразованиеВерховная Рада


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