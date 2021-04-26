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Кива стал кандидатом наук: неизвестные блокировали вход в аудиторию, где происходила защита

Понедельник, 26 апреля 2021, 13:09

Трое мужчин в черной одежде, которые отказывались представляться и объяснять, на кого они работают, блокировали вход в аудиторию, в которой защищал кандидатскую диссертацию нардеп Илья Кива.

Источник: журналистка УП из Института подготовки кадров госслужбы занятости, где проходила защита

Детали: На просьбу журналистки УП представиться и показать удостоверение мужчины отказались.

На вопрос журналистов, кто эти мужчины в черном, Илья Кива сказал: "Студенты, может аспиранты". Эти же мужчины сопровождали Киву в уборную и оберегали его от журналистов.

В Институте подготовки кадров отказались от объяснений.

В то же время народный депутат Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению.

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не ожидал такого ажиотажа.

По мнению Кивы, "сегодня научное сообщество стало сильнее".

Что предшествовало: Часть журналистов не пускали в Государственный институт подготовки кадров госслужбы занятости, где 26 апреля проходит защита кандидатской диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.

Ситуация разрешилась только после вмешательства представителей полиции.

Напомним: Представитель ОПЗЖ народный депутат Илья Кива неоднократно попадал в поле зрения журналистов. В 2020 году расследование издание "Наші гроші з Денисом Бігусом" установило, что нардеп сдавал в аренду яму для отходов на Полтавщине и заработал на этом 1,2 миллиона в год.

Кива "отличился" поддержкой белорусского президента-самозванца Александра Лукашенко, призвал оказать помощь Армении в конфликте по Нагорному Карабаху. Одиозный нардеп неоднократно включался в эфир российских пропагандистов, в том числе и из стен Верховной Рады и рассказывал о "разгуле репрессий и фашизма" в Украине.

Ольга Кириленко, УП
Темы: ОПЗЖобразование


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