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Марш в честь СС "Галичина": полиция составила протокол на участника и открыла производство

Суббота, 1 мая 2021, 09:01
фото Эльдара Сарахмана, УП

Киевские полицейские составили админпротокол в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие во время марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина".

Источник: полиция Киева

Дословно: "После завершения акции в ходе мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили, что один из участников марша использовал запрещенное нацистское приветствие.

Работники полиции установили, что нацистское приветствие использовал житель Киевской области, 1985 года рождения. На мужчину составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях".

Детали: Мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлено в суд для дальнейшего принятия решения.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Предыстория:

  • 28 апреля в центре Киева прошел марш в честь дивизии СС "Галичина", в котором участвовали внуки ветеранов дивизии СС "Галичина", представители Общества будущего, Правого сектора, ВО "Свобода", союза ветеранов АТО, инициативы Ukrainian military Honor.
  • 23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд принял решение, что символика дивизии СС "Галичина" не относится к нацистской.
  • Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович после марша в честь СС "Галичина" в Киеве.
  • Нардепы фракции "Слуга народа" с трибуны парламента осудили марш в честь дивизии СС "Галичина", который состоялся в Киеве 28 апреля, и возмутились, почему власти города не запретили его. Также осудило акцию МИД.
  • Офис президента осудил проведение марша и потребовал от полиции наказать всех виновных в нарушении закона, а от властей столицы – проверить систему согласования проведения массовых акций.

Справка: СС были парамилитарной организацией в составе вооруженных сил Германии накануне и во время Второй мировой войны. Штурмовые отряды Национал-социалистической немецкой рабочей партии (Schutzstaffel der NSDAP) появились в 1921 году, в 1925 году они стали защитными отрядами, в 1934 году – отдельной организацией, а в 1939-1945 годах СС (Waffen-SS) фукнционировали как военный подразделение и участвовали в Холокосте.

14-я дивизия войск СС "Галичина" входила в состав войск Ваффен-СС Германии в 1943-1945 годах.

Вступая в ряды немецких вооруженных сил, украинцы рассчитывали на то, что получат от немцев военную подготовку и оружие, необходимые для борьбы за независимую Украину.

Параллельно действовала Украинская повстанческая армия (УПА).

СС "Галичина" в апреле 1945 года превратили в 1-ю украинскую дивизию Украинской национальной армии (УНА).

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Украинская правда
Темы: историяакцииКиевполициянационалисты


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