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ЕС считает, что Россия стремится поглотить части Донбасса – СМИ

Четверг, 13 мая 2021, 08:53

Европейский Союз считает, что Россия пытается постепенно поглотить части Восточной Украины, и рассматривает способы поддержки Киева.

Об этом говорится в документе, который на этой неделе ЕС представил государствам-членам, и с которым ознакомилось агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В документе ЕС заявляет, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям, "направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территории Украины в Россию".

Согласно сообщению, внешнеполитическое ведомство ЕС подготовит доклад по этому вопросу.

В документе ЕС представлены варианты, которые ЕС может применить для повышения устойчивости Украины перед лицом российской агрессии. Среди них:

- усиление поддержки в борьбе с "гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозами и дезинформации";

- помощь украинской программе вакцинации от коронавируса, "особенно уязвимым группам, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса";

- повышение энергетической безопасности для снижения зависимости от России;

- усиление мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и отдельных районов Донбасса;

- рассмотрение вопроса о разрешении Украины участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Согласно документу, дальнейшие санкции против РФ будут зависеть от "дальнейшего серьезного ухудшения ситуации относительно суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Согласно отдельному документу, послы Евросоюза в комитете по экономической политике и безопасности во время обсуждения этого документа во вторник выразили разные мнения.

Одна группа в целом поддержала сроки и содержание вариантов, в то время как другая заявила, что в предложениях не уделяется достаточного внимания реформам, которые Украина должна осуществить сама, и государствам-членам следует больше подискутировать, прежде чем изучать возможности сотрудничества с участием программ безопасности блока.

Этому предшествовало: 12 мая уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия ускорила упрощенную выдачу паспортов украинцам на неподконтрольных Киеву территориях.

Темы: ЕСДонбассРосcия


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