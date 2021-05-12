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К соратнику Кличко пришли с обысками

Среда, 12 мая 2021, 19:46
К соратнику Кличко пришли с обысками
Фото: Facebook Палатного

У председателя исполнительного комитета партии "Удар" и бывшего нардепа Артура Палатного правоохранители проводят обыски.

Источник: Палатный в Facebook и комментарии для УП, спикер Киевской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь: "Прямо сейчас идет фарс под названием "обыски". Проводят их у меня дома и даже в квартире моей первой жены, с которой мы более 20 лет в разводе".

Детали: Палатный обвиняет в обысках Офис президента и считает такие действия "политическим заказом".

По его словам, обыски проводят представители прокуратуры вместе с другими правоохранителями.

Палатный говорит, что объяснить причину обысков силовики не могут, а целью таких действий называет давление и запугивание.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец подтвердила УП, что такие следственные проводятся, но уточнила, что в рамках этого уголовного производства 12 мая прокуратура проводит более 10 обысков в различных лиц. Отдельные следственные действия продолжаются. Правоохранители обещают завтра сообщить подробнее об уголовном производства и результатов обысков.

Палатный в комментарии УП заявил, что о деле, в котором пришли с обысками узнал собственно во время обысков. Ранее его никто не опрашивал и никаких следственных действий с ним не проводим. По словам экс-нардепа, дело касается вымогательства средств. Больше деталей, утверждает соратник мэра столицы, правоохранители не предоставили ни ему, ни адвокату.

Он связывает обыски у него и его уже 20 лет бывшей жены с серией обысков, которые в этот день прошли в структурах, подчиненных киевской власти. Палатный назвал их "политическим давлением" из-за того, что партия "Удар" и Виталий Кличко имеют популярность среди киевлян.

Что предшествовало: Из 11 мая во структурах, что подчиняются КГГА прокуратура и фискалы проводят обыски. Так, 11 мая правоохранители пришли к "Киевзеленбуд".

12 мая стало известно, что Киевская городская прокуратура и фискалы проводят обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.

Кроме этого обыски проводятся в офисах коммунального предприятия Спецжилфонд и подрядных фирмах.

Также в рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице - продолжаются обыски в офисах подрядных предприятий. Схему "отката", по данным следствия, организовали по предварительному сговору с должностными лицами КП "Киевгорсвет".

В тот же день обыски провели и в "Киевавтодоре".

Украинская правда

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Темы: Удар
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