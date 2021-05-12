У председателя исполнительного комитета партии "Удар" и бывшего нардепа Артура Палатного правоохранители проводят обыски.

Источник: Палатный в Facebook

Прямая речь: "Прямо сейчас идет фарс под названием "обыски". Проводят их у меня дома и даже в квартире моей первой жены, с которой мы более 20 лет в разводе".

Детали: Палатный обвиняет в обысках Офис президента и считает такие действия "политическим заказом".

По его словам, обыски проводят представители прокуратуры вместе с другими правоохранителями.

Палатный говорит, что объяснить причину обысков силовики не могут, а целью таких действий называет давление и запугивание.

Что предшествовало: Из 11 мая во структурах, подчиняется КГГА прокуратура и фискалы проводят обыски. Так, 11 мая правоохранители пришли к "Киевзеленбуд".

12 мая стало известно, что Киевская городская прокуратура и фискалы проводят обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.

Кроме этого обыски проводятся в офисах коммунального предприятия Спецжилфонд и подрядных фирмах.

Также в рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице - продолжаются обыски в офисах подрядных предприятий. Схему "отката", по данным следствия, организовали по предварительному сговору с должностными лицами КП "Киевгорсвет".

В тот же день обыски провели и в "Киевавтодоре".