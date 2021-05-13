За сутки 12 мая в Украине зафиксировали 6 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 569 человек, умерли 346 больных, выздоровели 19 507 человек;

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО, Коронавірус_інфо

Детали: Количество госпитализаций снова возросло после праздников. Днем ранее было 4 538 новых случаев, 1 349 госпитализаций, 356 летальных случаев. Неделей ранее – 6 038 новых случаев, 1 849 госпитализаций, 374 смертей, две недели назад (за сутки 28 апреля) – 11 627 случаев заболевания COVID-19, 3 096 госпитализаций, 387 умерших.

По данным из Telegram-канала Коронавірус_інфо, хотя 12 мая госпитализированы 2 569 лиц с коронавирусом или подозрением на него, выписаны из больниц 4 412 таких лиц.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в г. Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

Летальных случаев от коронавируса в среду больше всего зарегистрировали в Донецкой (53) и Днепропетровской (34) областях, Киеве (29), Киевской, Одесской и Харьковской областях (по 23), а также в Запорожской области (19).

Тестирований за минувшие сутки сделали 89 490 (в частности методом ПЦР – 35 366, методом ИФА – 15 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 863).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 135 886 человек, из них выздоровели 1 816 643 человека, умерли 47 333 больных.

По официальным данным, сейчас COVID имеют 271 910 жителей Украины.

Напомним: По состоянию на 12 мая Украина занимала 22 место среди стран мира по количеству новых заражений, среди стран Европы – 7 позицию. По смертности с начала пандемии среди стран Европы Украина на 8 месте.

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