Зеленский рассказал о Центре кибербезопасности и новом университете по безопасности

В Украине скоро презентуют Центр кибербезопасности, также власти планируют открыть университет безопасности государства, в котором будут обучать и киберспециалистов.

Источник: Зеленский журналистам после выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны"

Прямая речь: "Киберугроза – это одна из мощных угроз для Украины. Я не знаю, что страшнее: оружие или кибератаки.

Мы решили действительно сделать Центр кибербезопасности, не просто решили, мы его уже сделали. Я его официально еще не открывал, он работает уже в рабочем формате... Он официально откроется через неделю-две.

Кроме этого, мы будем открывать новый мощный университет, презентация его также практически готова – университет, в котором будут (преподавать) профессии, связанные с безопасностью государства и безопасностью человека. Кибербезопасность – один из главных факультетов этого университета. Он связан не только с безопасностью в цифровом пространстве, но и в тех направлениях, в которых мы были слабы: COVID-19 и тому подобное".

Детали: Президент отметил, что в этот университет будут набирать лучших детей и преподавателей, там будут высокие стипендии и зарплаты – независимо от того, из-за рубежа преподаватель или из Украины, в университете будут современные лабораторные и биохимические центры.

Специалисты после этого университета должны будут работать на государство.

Центр кибербезопасности создавали параллельно с Центром дезинформации.

Зеленский на вопрос журналистов о Центре дезинформации отметил, что не может рассказать, как тот работает, но уточнил, что он будет сотрудничать "с различными разведками, как украинскими, так и иностранных государств-партнеров", там будет большое количество аналитиков как украинских, так и европейских и американских.

"Думаю, что мы обязательно должны найти законодательные шаги для полноценной работы центра. Потому что мы сейчас не можем защищать страну информационно только Советом национальной безопасности и обороны Украины. Мы это делаем сегодня на уровне СНБО. Этого слишком мало", – сказал Зеленский.

"Мы видим в этом серьезные результаты (работы СНБО – ред.), мы боремся с дезинформацией внутри страны, извне сложно. Поэтому нам нужна помощь Центра дезинформации, который будет распространять свою работу и за пределы Украины", – добавил он.

Этому предшествовало: 6 апреля Офис президента презентовал Центр противодействия дезинформации, который возглавила Полина Лысенко. По ее словам, Центр противодействия дезинформации не будет накладывать санкции на нарушителей, однако сможет просить СНБО об этом.