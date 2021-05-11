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Зеленский рассказал о Центре кибербезопасности и новом университете по безопасности

Вторник, 11 мая 2021, 13:13

В Украине скоро презентуют Центр кибербезопасности, также власти планируют открыть университет безопасности государства, в котором будут обучать и киберспециалистов.

Источник: Зеленский журналистам после выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Прямая речь: "Киберугроза – это одна из мощных угроз для Украины. Я не знаю, что страшнее: оружие или кибератаки.

Мы решили действительно сделать Центр кибербезопасности, не просто решили, мы его уже сделали. Я его официально еще не открывал, он работает уже в рабочем формате... Он официально откроется через неделю-две.

Кроме этого, мы будем открывать новый мощный университет, презентация его также практически готова – университет, в котором будут (преподавать) профессии, связанные с безопасностью государства и безопасностью человека. Кибербезопасность – один из главных факультетов этого университета. Он связан не только с безопасностью в цифровом пространстве, но и в тех направлениях, в которых мы были слабы: COVID-19 и тому подобное".

Детали: Президент отметил, что в этот университет будут набирать лучших детей и преподавателей, там будут высокие стипендии и зарплаты – независимо от того, из-за рубежа преподаватель или из Украины, в университете будут современные лабораторные и биохимические центры.

Специалисты после этого университета должны будут работать на государство.

Центр кибербезопасности создавали параллельно с Центром дезинформации.

Зеленский на вопрос журналистов о Центре дезинформации отметил, что не может рассказать, как тот работает, но уточнил, что он будет сотрудничать "с различными разведками, как украинскими, так и иностранных государств-партнеров", там будет большое количество аналитиков как украинских, так и европейских и американских.

"Думаю, что мы обязательно должны найти законодательные шаги для полноценной работы центра. Потому что мы сейчас не можем защищать страну информационно только Советом национальной безопасности и обороны Украины. Мы это делаем сегодня на уровне СНБО. Этого слишком мало", – сказал Зеленский.

"Мы видим в этом серьезные результаты, мы боремся с дезинформацией внутри страны, извне сложно. Поэтому нам нужна помощь Центра дезинформации, который будет распространять свою работу и за пределы Украины", – добавил он.

Этому предшествовало: 6 апреля Офис президента презентовал Центр противодействия дезинформации, который возглавила Полина Лысенко. По ее словам, Центр противодействия дезинформации не будет накладывать санкции на нарушителей, однако сможет просить СНБО об этом.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийСНБОобразование


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