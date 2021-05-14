Японский миллиардер полетит на МКС в декабре 

Японский предприниматель Юсаку Маэдзава и его ассистент Йозо Хирано планируют отправиться к Международной космической станции 8 декабря 2021 года перед полетом на Луну.

Источник: компания Space Adventures, твит Маэдзавы, Роскосмос

Детали: Два японца отправятся к МКС на корабле "Союз МС-20" с космодрома "Байконур".

Длительность космического полета составит 12 дней, командиром экипажа будет космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин.

В июне 2021 года Маэдзава в составе своего экипажа приступит к предполетной подготовке, которая займет около трех месяцев и будет проводиться в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке.

Going to the ISS before the Moon🚀 https://t.co/hITylo93B8 — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) May 13, 2021

"Мне очень интересно, каково это – побывать в космосе. Поэтому я лично планирую это выяснить и поделиться с миром впечатлениями на своем канале на YouTube", – заявил Маэдава.

Президент компании Space Adventures Эрик Андерсон отметил, что "впервые на одном корабле полетят сразу два участника космического полета, это первый туристический полет на МКС за 10 лет".

Роскосмос отмечает, что "Space Adventures" сотрудничает с ним с момента полета первого космического туриста в 2001 году.

На МКС уже побывали семь космических туристов, оплативших свой полет самостоятельно.

Юсаку Маэдзава станет восьмым туристом и первым космическим туристом из Японии.

Йозо Хирано на МКС будет отвечать за медийное освещение его полета.

Справка: Юсаку Маэдзава – гендиректор компании Start Today, японский онлайн-предприниматель, коллекционер живописи. Он основал модную торговую онлайн-галерею ZOZO, которую в 2019 году продал японскому подразделению компании Yahoo!

Йозо Хирано присоединился к компании ZOZO после окончания университета по специальности кастинг-директор фотогруппы. В настоящее время он работает продюсером в компании SPACETODAY.

Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом компании SpaceX, который полетит вокруг Луны,