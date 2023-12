Японский миллиардер полетит на МКС в декабре 

Японский предприниматель Юсаку Маэдзава и его ассистент Йозо Хирано планируют отправиться к Международной космической станции 8 декабря 2021 года перед полетом на Луну.

Источник: компания Space Adventures, твит Маэдзавы, Роскосмос

Детали: Два японца отправятся к МКС на корабле "Союз МС-20" с космодрома "Байконур".

Длительность космического полета составит 12 дней, командиром экипажа будет космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин.

В июне 2021 года Маэдзава в составе своего экипажа приступит к предполетной подготовке, которая займет около трех месяцев и будет проводиться в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке.

