Японський мільярдер полетить на МКС у грудні

Японський підприємець Юсаку Маедзава та його асистент Йозо Хірано планують відправитися до Міжнародної космічної станції 8 грудня 2021 року перед польотом на Місяць.

Джерело: компанія Space Adventures, твіт Маедзави, Роскосмос

Деталі: Два японці відправляться до МКС на кораблі "Союз МС-20" із космодрому "Байконур".

Тривалість космічного польоту складе 12 днів, командиром екіпажу буде космонавт "Роскосмосу" Олександр Місуркін.

У червні 2021 року Маедзава у складі свого екіпажу приступить до передпольотної підготовки, яка займе близько трьох місяців і буде проводитися в Центрі підготовки космонавтів ім. Ю.А. Гагаріна у Зоряному містечку.

Going to the ISS before the Moon🚀 https://t.co/hITylo93B8 — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) May 13, 2021

"Мені дуже цікаво, як це – побувати в космосі. Тому я особисто планую це з'ясувати й поділитися зі світом враженнями на своєму каналі на YouTube", – заявив Маедзава.

Президент компанії Space Adventures Ерік Андерсон зазначив, що "вперше на одному кораблі полетять відразу два учасники космічного польоту, це перший туристичний політ на МКС за 10 років".

Роскосмос зазначає, що "Space Adventures" співпрацює з ним із моменту польоту першого космічного туриста в 2001 році.

На МКС уже побували семеро космічних туристів, які оплатили свій політ самостійно.

Юсаку Маедзава стане восьмим туристом і першим космічним туристом із Японії.

Йозо Хірано на МКС буде відповідати за медійне висвітлення його польоту.

Довідка: Юсаку Маедзава – гендиректор компанії Start Today, японський онлайн-підприємець, колекціонер живопису. Він заснував модну торгову онлайн-галерею ZOZO, яку в 2019 році продав японському підрозділу компанії Yahoo!

Йозо Хірано приєднався до компанії ZOZO після закінчення університету за спеціальністю кастинг-директор фотогруппи. На даний час він працює продюсером у компанії SPACETODAY.

Юсаку Маедзава стане першим космічним туристом компанії SpaceX, який полетить навколо Місяця.