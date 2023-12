Японський мільярдер полетить на МКС у грудні

Японський підприємець Юсаку Маедзава та його асистент Йозо Хірано планують відправитися до Міжнародної космічної станції 8 грудня 2021 року перед польотом на Місяць.

Джерело: компанія Space Adventures, твіт Маедзави, Роскосмос

Деталі: Два японці відправляться до МКС на кораблі "Союз МС-20" із космодрому "Байконур".

Тривалість космічного польоту складе 12 днів, командиром екіпажу буде космонавт "Роскосмосу" Олександр Місуркін.

У червні 2021 року Маедзава у складі свого екіпажу приступить до передпольотної підготовки, яка займе близько трьох місяців і буде проводитися в Центрі підготовки космонавтів ім. Ю.А. Гагаріна у Зоряному містечку.

