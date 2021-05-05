SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

Американская компания SpaceX успешно запустила тяжелую ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 60 интернет-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink.

Источник: Интерфакс-Украина, SpaceX

Дословно SpaceX: "Вывод спутников Starlink подтвержден".

Детали: Это уже 26-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

С учетом нынешних спутников орбитальную группировку SpaceX состоящую из 1563 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 29 апреля.

Запуск был осуществлен в 15:01 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида).

Примерно через 1:00 4 минуты после старта ракеты группу спутников Starlink вывели на заданную орбиту.

Между тем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска девятый раз, через 8 минут 39 секунд после запуска осуществила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике примерно в 600 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах.

Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $ 6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов этого типа (а в дальнейшем – с 30 тыс.).

Для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты.

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