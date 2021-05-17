Рада может собраться вне очереди для смены министров

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 18 мая для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета министров.

Источник: спикер ВР Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 17 мая

Прямая речь: "На этой неделе у нас планируется как минимум одно внеочередное заседание, а возможно и больше. Первое внеочередное заседание - с таким предложением обратилась партия "Слуга народа" еще в пятницу, сегодня были выданы подписные листы, идет сбор подписей.

Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей: это кадровые вопросы, два министра написали заявление по собственному бажанням - это господин Криклий и господин Петрашко, и есть представление премьер-министра Украины, в отношении господина Степанова".

Детали: По словам Разумкова, если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание на 16:00 вторника.

В то же время спикер отметил необходимость заслушать отчеты членов правительства перед голосованием за их увольнение.

Что предшествовало: В Верховную Раду 14 мая поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.