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Рада может собраться вне очереди для смены министров

Понедельник, 17 мая 2021, 12:12

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 18 мая для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета министров.

Источник: спикер ВР Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 17 мая

Прямая речь: "На этой неделе у нас планируется как минимум одно внеочередное заседание, а возможно и больше. Первое внеочередное заседание - с таким предложением обратилась партия "Слуга народа" еще в пятницу, сегодня были выданы подписные листы, идет сбор подписей.

Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей: это кадровые вопросы, два министра написали заявление по собственному бажанням - это господин Криклий и господин Петрашко, и есть представление премьер-министра Украины, в отношении господина Степанова".

Детали: По словам Разумкова, если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание на 16:00 вторника.

В то же время спикер отметил необходимость заслушать отчеты членов правительства перед голосованием за их увольнение.

Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная РадаКабинет министров


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