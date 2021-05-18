В дом Кличко пришли правоохранители
Около 20 правоохранителей пришли в дом по улице Богдана Хмельницкого, где живет мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее в новости сообщалось, что правоохранители пришли к Кличко. Позже сам мэр подтвердил, что правоохранители приходили в его дом, но отметил, что не к нему, а в квартиру этажом ниже.
Источник: источники "Украинской правды", приближенные к мэру Киева, пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева в комментарии УП, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь собеседника УП: "Около 20 человек ждут в подъезде. Предварительно, это СБУ. Пока они не зашли никуда, ждут в подъезде, потому что мэр пошел на тренировку, они разминулись. Скоро он вернется, тогда будет точно понятно, кто это, и с чем они пришли – есть ли какое-то решение суда у них".
Детали: Собеседник УП добавил, что силовики приехали "на бусиках, в шлемах, с оружием".
Пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева подтвердила, что мэр находится на тренировке, а комментарии относительно возможных обысков обещала предоставить позже.
По данным УП, на место уже приехали адвокаты мэра.
Позже сам Кличко сообщил СМИ, что под дверь его квартиры приходили правоохранители.
Он добавил, камера видеонаблюдения зафиксировала, что правоохранители находились возле его квартиры, когда он был на тренировке.
По словам Кличко, правоохранители сообщили ему, что приходили к жителям квартиры, которая находится этажом ниже.
Он рассказал, что эта квартира принадлежит сотрудникам Оперного театра, но правоохранители сообщили ему, что она в настоящее время сдается в аренду и к нынешним ее жителям у них якобы возникли вопросы.
Кличко пообщался с журналистами на лестничной клетке, после чего пригласил их в свою квартиру, показал, что в ней идет ремонт.
Мэр подчеркнул, что не знает, зачем и к кому правоохранители приходили утром.
Что было раньше: 16 мая Кличко потребовал от правоохранителей отчета о статусе дел, документы по которым Киевская городская государственная администрация передавала по результатам аудитов.
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Предыстория:
- 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
- По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомлениея о подозрении 11 лицам.
- Относительно обвинений главы столицы Виталия Кличко, который назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, в прокуратуре подчеркнули, что действуют согласно законодательству, в интересах государства, и заверили, что в этом нет никакой политики.
- В Офисе президента заверили, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.