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К Кличко пришли с обысками

Вторник, 18 мая 2021, 09:24

Около 20 человек, по предварительным данным СБУ, пришли домой к мэру Киева Виталию Кличко, чтобы провести обыски.

Источник: источники "Украинской правды", приближенные к мэру Киева, пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева в комментарии УП

Прямая речь собеседника УП: "Около 20 человек ждут в подъезде. Предварительно, это СБУ. Пока они не зашли никуда, ждут в подъезде, потому что мэр пошел на тренировку, они разминулись. Скоро он вернется, тогда будет точно понятно, кто это, и с чем они пришли – есть ли какое-то решение суда у них".

Детали: Собеседник УП добавил, что силовики приехали "на бусиках, в шлемах, с оружием".

Пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева подтвердила, что мэр находится на тренировке, а комментарии относительно возможных обысков обещала предоставить позже.

По данным УП, на место уже приехали адвокаты мэра.

Ирина Балачук, УП
Темы: Виталий Кличкообыски


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