Около 20 правоохранителей пришли в дом по улице Богдана Хмельницкого, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее в новости сообщалось, что правоохранители пришли к Кличко. Позже сам мэр подтвердил, что правоохранители приходили в его дом, но отметил, что не к нему, а в квартиру этажом ниже.

Источник: источники "Украинской правды", приближенные к мэру Киева, пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева в комментарии УП, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь собеседника УП: "Около 20 человек ждут в подъезде. Предварительно, это СБУ. Пока они не зашли никуда, ждут в подъезде, потому что мэр пошел на тренировку, они разминулись. Скоро он вернется, тогда будет точно понятно, кто это, и с чем они пришли – есть ли какое-то решение суда у них".

Детали: Собеседник УП добавил, что силовики приехали "на бусиках, в шлемах, с оружием".

Пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева подтвердила, что мэр находится на тренировке, а комментарии относительно возможных обысков обещала предоставить позже.

По данным УП, на место уже приехали адвокаты мэра.

Позже сам Кличко сообщил СМИ, что под дверь его квартиры приходили правоохранители.

Он добавил, камера видеонаблюдения зафиксировала, что правоохранители находились возле его квартиры, когда он был на тренировке.



По словам Кличко, правоохранители сообщили ему, что приходили к жителям квартиры, которая находится этажом ниже.

Он рассказал, что эта квартира принадлежит сотрудникам Оперного театра, но правоохранители сообщили ему, что она в настоящее время сдается в аренду и к нынешним ее жителям у них якобы возникли вопросы.



Кличко пообщался с журналистами на лестничной клетке, после чего пригласил их в свою квартиру, показал, что в ней идет ремонт.

Мэр подчеркнул, что не знает, зачем и к кому правоохранители приходили утром.

Что было раньше: 16 мая Кличко потребовал от правоохранителей отчета о статусе дел, документы по которым Киевская городская государственная администрация передавала по результатам аудитов.

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