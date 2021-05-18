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Мы не простим аннексию Крыма – Зеленский

Вторник, 18 мая 2021, 14:35
Мы не простим аннексию Крыма – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет помнить депортацию крымских татар с полуострова и не простит, как 70 лет спустя жители вынуждены были вновь покинуть свой дом через российскую аннексию.

Источник: видеообращение Владимира Зеленского

Прямая речь: "Сегодня Украина чтит всех жертв геноцида крымскотатарского народа. Сегодня каждый из нас разделяет вместе с вами эту боль. А значит, сегодня крымских татар в Украине становится менее 40 миллионов.

И как одна страна и семья мы говорим сейчас не "они", а "мы".

Мы не забудем, как нас выгнали из собственного дома и везли несколько недель за тысячи километров от него. Как мы смогли вернуться лишь через 45 лет. Как мы не узнали родной дом, где были стерты исторические названия и достопримечательности.

И самое главное. Мы не простим, что 70 лет спустя мы были вынуждены вновь покинуть свой дом через российскую аннексию. А тех из нас, кто остался, оккупационная власть преследует, ущемляет и заключает.

"Я поклялся кровь обмыть из ран твоих, народ мой ..." Этими словами начинается гимн крымскотатарского народа. Через 77 лет со дня его депортации и семь лет от аннексии Крыма мы знаем точно: раны не затянулись. Время не лечит. Слова не помогают. Поэтому с начала президентства мой принцип был прост: не слова, которые много раз слышали, а действия, на которые многие годы ждали".

Детали: Президент напомнил, что в память о мужестве крымчан, поддержавших единство Украины, был основан День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, подписаны указы о мерах с деоккупации и реинтеграции полуострова, в частности Стратегию развития крымскотатарского языка до 2032 года

Для активной защиты прав крымчан Украина и международные партнеры создали формат Крымская платформа, первый саммит которой состоится 23 августа.

Прямая речь: "Крымские татары часто сравнивают свой народ с ласточками, которые непременно возвращаются домой. За тысячи километров от родного края, культуры, языка и религии, когда опасным было даже упоминание о Крыме и детям запрещали рисовать море, а во время переписи населения позволяли называть себя только татарами, без слова "крымские", так вот: несмотря на все это, они никогда не сомневались, что обязательно наступит день, и они вернутся в родной Крым. И сегодня мы должны не только разделить с ними общую боль, но и научиться такой же единства и несокрушимости веры. Веры в то, что Крым обязательно вернется в Украину".

Почему это важно: 18 мая Украина чтит жертв депортации крымских татар и отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день 1944 году в Крыму началась депортация крымских татар, за три дня советская власть депортировала из полуострова почти 200 000 коренных жителей.

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Предыстория:

  • В марте 2014 Россия незаконно оккупировала Крым. Международное сообщество не признает аннексию украинского Крыма.
  • С тех пор жители полуострова преследуются оккупационными властями, в том числе и крымские татары.
  • Украинская власть инициировала создание Крымской платформы и приглашает к ней представителей иностранных государств.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в РФ действует группа, задачей которой является "завалить" саммит Крымской платформы.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что поддерживает Крымскую платформу.

Украинская правда

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Темы: Крымкрымские татарыКрымская платформадепортация Зеленский
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